Emmanuel Meafou a été convoqué par le XV de France pour préparer la réception du pays de Galles, samedi prochain. Le deuxième ligne d'origine australienne connaîtra donc son premier rassemblement à Marcoussis. En revanche, il n'est toujours pas éligible au maillot du XV de France avant 2024 et ne participera donc pas à la Coupe du monde.

Surprise de taille chez les Bleus. Emmanuel Meafou a été convoqué par le XV de France pour préparer la réception du pays de Galles, samedi prochain. Le deuxième ligne d'origine australienne rejoindra Marcoussis dès ce lundi pour intégrer le groupe français qui tentera d'arracher le Tournoi des 6 Nations des mains de l'Irlande. Le staff du XV de France précise que Meafou a été sélectionné en tant que "simple partenaire d'entraînement" et qu'il ne sera pas sélectionnable pour affronter le XV du Poireau.

Un temps, la jurisprudence "Folau Fakatawa" avait fait espérer un retournement de situation. Le demi de mêlée d'origine fidjienne présentait un parcours smiliaire à Meafou et avait été autorisé, à l'été 2022, à porter les couleurs de la Nouvelle-Zélande. Une jurisprudence qui n'en était pas vraiment une et qui ne s'applique pas à Meafou, lequel devra donc attendre 2024 pour porter le maillot bleu.

"Lui marquer officiellement notre intérêt"

En attendant, Meafou va donc découvrir Marcoussis et les entraînements du XV de France. Du côté du staff tricolore, on fait savoir "la volonté de lui marquer officiellement notre intérêt" pour la suite de l'aventure en bleu. A noter également que cette convocation s'est faite en accord avec son club. En début de Tournoi, le Stade toulousain avait d'ailleurs indiqué aux entraîneurs du XV de France que cette semaine de préparation du pays de Galles serait la plus adaptée à une première convocation (sans espoir de jouer), le Top 14 étant à l'arrêt les joueurs rentrant de vacances.

Treize autres joueurs ont également été convoqués par le staff des Bleus. Les principales nouveautés se nomment Enzo Reybier (20 ans ; Oyonnax), Sacha Zegueur (23 ans ; Pau) et Baptiste Héguy (24 ans ; Bayonne). Parmi les retours de marque dans le groupe de Fabien Galthié, Uini Atonio et Anthony Bouthier seront également à Marcoussis la semaine prochaine. Yoan Tanga, Thomas Lavault ou Antoine Hastoy participeront également au dernier rassemblement français du Tournoi.

La liste des 14 joueurs convoqués pour préparer la réception du pays de Galles

Uini Atonio (La Rochelle)

Paul Boudehent (La Rochelle)

Baptiste Héguy (Bayonne)

Thomas Lavault (La Rochelle)

Emmanuel Meafou (Toulouse)

Yoan Tanga (La Rochelle)

Bastien Vergnes-Taillefer (Bordeaux-Bègles)

Sacha Zégueur (Pau)

Pierre-Louis Barassi (Toulouse)

Léo Berdeu (Lyon)

Anthony Bouthier (Montpellier)

Thomas Darmon (Montpellier)

Antoine Hastoy (La Rochelle)

Matthis Lebel (Toulouse)

Enzo Reybier (Oyonnax)