Thomas Ramos (Toulouse) et Brice Dulin (La Rochelle) seront opposés ce samedi soir lors de la finale du Top 14. Les deux arrières ont deux parcours à la fois différents et similaires. Même si le premier est bien parti pour être le titulaire du XV de France pour la Coupe du monde, le second peut encore espérer faire partie de la liste de Fabien Galthié.



Le Stade toulousain affronte le Stade rochelais ce samedi soir au Stade de France pour la finale de Top 14. Une rencontre riche en oppositions entre deux clubs qui possèdent un effectif de grande qualité. Parmi les principales, on peut citer le face-à-face entre Will Skelton et Emmanuel Meafou en deuxième ligne, Romain Ntamack face à Antoine Hastoy à l'ouverture, ou encore le duel des arrières entre Thomas Ramos et Brice Dulin. Ce dernier sera à observer avec attention. Depuis quelques années, les deux joueurs ont pris une trajectoire opposée, et devront être à leur meilleur niveau pour aider leur équipe à soulever le bouclier de Brennus.

LA FINALE DU TOP 14 2023 EST CONNUE ! \ud83d\udd34\u26a1\ufe0f? pic.twitter.com/165Cl6Mf4o — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 10, 2023

Le CV de Thomas Ramos

Après une saison en prêt du côté de Colomiers en 2016-2017, Thomas Ramos est revenu au Stade toulousain avec qui il a remporté deux titres de champion de France et une coupe d’Europe. Avec le XV de France, il réalise le grand chelem en 2022 et finit meilleur réalisateur du tournoi des 6 Nations en 2023. Excellent face aux perches, il a également terminé meilleur buteur de la Pro D2 en 2017 et du Top 14 en 2019. Depuis plusieurs semaines, le buteur toulousain profite pleinement des blessures de Melvin Jaminet et Ange Capuozzo pour confirmer sa place de titulaire indiscutable. Samedi, il a l'occasion de soulever le troisième bouclier de Brennus de sa carrière en seulement cinq saisons.

Le CV de Brice Dulin

Partout où il est passé, il a gagné. L'Agenais de 33 ans, a remporté le titre de champion de France de Pro D2 en 2010 avec son club de cœur. Trois ans plus tard il soulève le bouclier de Brennus avec de Castres Olympique face à Toulon avant d'échouer l'année d'après de nouveau contre Toulon. Il arrive au Racing 92 en 2014 et remporte de nouveau le championnat de France en 2016. Cette même saison, il s'incline en finale de coupe d'Europe contre les Saracens. Avec le XV de France, il connaît 36 sélections au poste d'arrière mais aussi à l'aile lors de la Coupe du monde 2015. Avec une forte concurrence, Brice Dulin n'a pas porté le maillot bleu depuis le 26 mars 2021 et une défaite contre l'Ecosse. Arrivé à La Rochelle en 2020, il a déjà remporté deux Champions Cup et vise, cette saison, le premier doublé de sa belle carrière.

Le point fort de Thomas Ramos

Le joueur de 27 ans est dans l'une des meilleures périodes de sa carrière. Excellent buteur, Thomas Ramos a la particularité de pouvoir aussi jouer à l'ouverture grâce à son superbe jeu au pied. Irréprochable avec le XV de France lors du dernier tournoi, il assure comme il se doit la couverture du Stade toulousain et des Bleus avec des chandelles et des 50-22 millimétrés. Sans compter ses 5 essais en championnats, il a inscrit 179 points au pied avec son club cette saison en Top 14. Il était également notre MVP La Grande Mêlée du week-end dernier.

Grands joueurs, grands moments ! pic.twitter.com/yZA96nEvMO — La Grande Mêlée TOP 14 (@lagrandemelee) June 12, 2023

Le point fort de Brice Dulin

Très expérimenté, Brice Dulin a l'habitude des grands rendez-vous, il va disputer samedi la dixième finale de sa carrière. Doté d'une très bonne lecture du jeu, l'arrière rochelais excelle dans les ballons aériens et aime se risquer à tenter beaucoup de relances depuis son propre camp. Il a lui aussi un bon et puissant jeu au pied. Il peut également s'appuyer sur une ligne de trois-quarts rapide pour faire parler sa vitesse en bout de ligne avec des joueurs comme Raymond Rhule et Dillyn Leyds sur les ailes.

L'avis de Rugbyrama

C'est un duel extrêmement serré avec deux profils très intéressants. Mais avec un superbe jeu au pied et une saison à 413 points, toutes compétitions confondues, Thomas Ramos part avec un léger avantage sur Brice Dulin. Le Rochelais, également auteur d'une excellente saison, aura tout de même à cœur de faire un grand match et sera revanchard après les deux défaites de son club en finales en 2021 face à Toulouse ou encore l'élimination en barrages la saison dernière à Ernest Wallon.