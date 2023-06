Qui de Toulouse ou La Rochelle succédera à Montpellier ? Le leader incontesté de cette saison affronte le champion d'Europe ce samedi pour remporter le Bouclier de Brennus. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette finale !

Le match :

Samedi 17 juin : Toulouse - La Rochelle à 21h05

Les arbitres :

M. Trainini assisté de MM. Cayre et Descottes. Vidéo : M. Briquet-Campin

Les commentateurs :

Sur France 2 : Marc Tamon et Dimitri Yachvili. En bord de terrain : Cécile Grès et Hélène Macurdy

Sur Canal + : Eric Bayle et Marc Lievremont. En bord de terrain : Philippe Fleys et Bertrand Guillemin

Le duel de la finale : Skelton - Meafou, duel au sommet

On ne pourra pas le rater, ce duel en deuxième ligne entre les deux colosses que sont le Rochelais Will Skelton et le Toulousain Emmanuel Meafou. Du haut de leur 2m03, ils incarnent tous les deux la réussite de leur club. Rouge et Noir depuis 2018, Emmanuel Meafou est devenu une pierre angulaire du jeu toulousain, lui qui n'avait pourtant aucun bagage rugbystique avant d'arriver à Toulouse. Will Skelton a de son côté rejoint La Rochelle en 2020 et a su s'imposer dans le jeu des Maritimes : conquérant en mêlée, dynamique dans les mauls et les duels, il possède toutes les qualités qui ont permis aux Rochelais de s'imposer sur la scène européenne et de parvenir jusqu'en finale de championnat.

Will Skelton devrait bien évidemment être titulaire avec La Rochelle face à Toulouse. Icon Sport

Le tête à tête :

Lors des dix dernières rencontres, en championnat et en coupe d'Europe, le Stade toulousain s'est imposé à neuf reprises. Leur victoire avec le plus grand écart au score remonte au 25 juin 2021, en finale de Top 14. Les Stadistes s'étaient imposés 18 à 8. Lors de la 15ème journée de championnat cette année, le Stade Rochelais l'a emporté 30 à 7 à domicile.

La stat' : 5

Lors des cinq dernières finales auxquelles le Stade toulousain a participé, il s'est imposé à chaque fois : en 2008, 2011, 2012, 2019 et 2021 (années du doublé). Sa dernière défaite en finale de Top 14 remonte à 2006, face à Biarritz. Les Biarrots s'étaient imposés 40 à 13.