Le président et propriétaire du Stade français Hans-Peter Wild fait souvent dans l'honnêteté. Dans un entretien accordé à l'Équipe, l'homme d'affaires suisse a multiplié les critiques envers le fonctionnement de son club, même s'il avoue que la saison passée est réussie.

Quatrième du Top 14 cette saison, le Stade français est revenu de loin. Après s'être fait peur l'an passé, le club de Hans-Peter Wild a réalisé une saison de haut-standing, avant de perdre finalement en barrage à Jean-Bouin, face à l'ennemi racingman. Le milliardaire suisse, propriétaire du club de la capitale, avoue d'ailleurs que la saison des soldats roses est réussie, même s'il assénait que "sans l'expulsion de Kremer, nous aurions eu nos chances de nous qualifier pour les demi-finales". Dans un entretien accordé à nos confrères de l'Équipe, Wild ne s'est d'ailleurs pas privé de lâcher quelques piques sur le fonctionnement de son club.

Le Stade français a officialisé ses départs ce lundi. D'Arthur Coville à Gonzalo Quesada en passant par Marcos Kremer, le club parisien a dit au revoir à quinze de ses hommes.https://t.co/GoRAS1XwEp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 6, 2023

En revenant sur la défaite face au Racing 92, il posait par exemple "Le Racing a une belle équipe, avec des joueurs très chers ! Nous aussi, mais ils ne sont pas assez bons." À ce sujet et après les échecs sportifs que furent les venues de Ngani Laumape et Vincent Koch, l'homme d'affaires promettait : "Les chèques, c'est fini ! L'argent ne peut pas offrir des titres et des victoires [...] En football, vous pouvez acheter des joueurs très chers mais ça ne fonctionne pas non plus. Regardez le Paris Saint-Germain."

"Il y a des joueurs qui ne progressent pas depuis des années"

Alors pour que le Stade français reste compétitif sans pour autant recruter des stars et racheter des contrats, la solution semble être la formation. "On doit aussi être capables de garder nos meilleurs joueurs, lançais Wild. Je pense à Jonathan Danty, Gaël Fickou, Waisea Nayacalevu... [...] Je reprends l'exemple de Danty : il est meilleur depuis qu'il joue au Stade rochelais. Il y a des joueurs qui ne progressent pas depuis des années".

Enfin, c'est par une anecdote cocasse qu'il fustigeait le centre de performance du club : "Il faut que les jeunes du Stade français aient une chance de jouer chez les professionnels en Top 14. J'ai regardé un match de deuxième division et j'ai vu un très bon numéro 7. J'ai appelé Thomas Lombard pour savoir de qui il s'agissait. Il m'a répondu qu'il venait de chez nous*. Merveilleux (ironique) !" Alors que Laurent Labit et Karim Ghezal arriveront après la Coupe du monde, ils savent déjà que Hans-Peter Wild est en attente de résultats...

*Il s'agissait de Veresa Ramototabua