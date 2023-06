Selon nos informations, l'Union Bordeaux-Bègles est en passe de frapper un grand coup sur le marché : le club girondin est en contacts avancés avec le deuxième ligne australien Adam Coleman (31 ans, 38 sélections). Le Wallaby, actuel joueur des London Irish, est considéré comme un des numéros 5 les plus compétitifs sur la scène internationale.

Alors que ses joueurs s'apprêtent à disputer une demi-finale de Top 14, ce samedi, à San Sebastian, l'Union Bordeaux-Bègles continue de préparer la saison prochaine.

Ses décideurs sont en passe de s'attacher les services d'une pointure internationale en la personne d'Adam Coleman (31 ans, 38 sélections). Le deuxième ligne évolue actuellement aux London Irish, club en voie de disparition. Placé sur le marché, le Wallaby a rapidement attisé les convoitises, des deux côtés de la Manche. Si Bayonne l'avait un temps ciblé, il va, selon nos informations, rebondir à Bordeaux-Bègles. Les contacts sont très avancés et l'engagement ne serait plus qu'une question de détails.

Une dimension physique rare

L'arrivée d'Adam Coleman va donner une nouvelle dimension au pack girondin. L'ancien joueur des Rebels et de la Force a une dimension physique rare (2,07 m, 122 kg), un abattage précieux et un vécu considérable au plus haut niveau. Entre 2015 et 2019, il a cumulé 37 capes sous les couleurs australiennes, dont 84 % en tant que titulaire. Selon toute vraisemblance, l'alter ego de Will Skelton débarquera à Chaban après le Mondial.