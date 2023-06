Après avoir fait le bilan de la saison écoulée la semaine dernière, les dirigeants brivistes et Patrice Collazo ont dessiné les contours de la saison à venir. Entre reconstruction et ambitions, les Corréziens veulent au plus vite retrouver le Top 14.

Après la vingtaine de départs enregistrés depuis la relégation du CAB en Pro D2, plusieurs suiveurs du club corrézien étaient inquiets. Qui viendra compenser ces départs ? Quelles seront les ambitions en Pro D2 ? Xavier Ric et Patrice Collazo ont apporté des réponses à ces interrogations ce lundi. "L'objectif sera de finir dans les places qualificatives. Comme tout club qui descend de Top 14, nous allons être un candidat déclaré à la remontée. Nous voulons être un candidat crédible à la qualification, explique le manager briviste. Nous connaissons la dureté et la longueur de ce championnat de Pro D2, la régularité dans la performance va être primordiale. Chose que l'équipe n'a pas réussi à faire depuis plusieurs saisons. Il va donc falloir construire cette crédibilité chaque semaine, chaque jour à l'entraînement." Et ce dès le 5 juillet, date de la reprise de l'effectif (à l'exception des jeunes Mathis Ferté, Léo Carbonneau et Maxence Biasotto qui devraient participer au Mondial des moins de 20 ans en Afrique du Sud cet été). La préparation se poursuivra avec un stage du 1er au 5 août (dans un lieu encore à définir) et par un match face au Racing 92 le vendredi 11 août. Une deuxième rencontre pourrait également avoir lieu en fin de stage.

Un entraîneur des trois-quarts toujours recherché

Pour cette préparation, Arnaud Mela et Goderdzi Shvelidze seront toujours là pour épauler Patrice Collazo, mais pas Jean-Baptiste Péjoine, non reconduit. Qui le remplace pour entraîner les trois-quarts ? Le nom du successeur n'est pas encore connu. "On espère finaliser ce dossier dans la semaine. Je cherche encore la bonne personne, reprend le manager. Il faut que cela puisse marcher entre nous.. Je n'ai pas de critère spécifique, je ne suis pas du genre à regarder le CV, mais j'insiste sur le fait que ça doit matcher."

L'international écossais Sam Johnson viendra renforcer le centre du terrain briviste. MB Media / Icon Sport

Dix arrivées officialisées

Si la vingtaine de départs a été communiquée la semaine dernière, il restait toujours à connaître le nom de leurs remplaçants. Ils seront au nom de onze... pour le moment, puisqu'un pilier droit est toujours attendu et devrait arriver cette semaine. Les talonneurs Adrien Pélissié (Clermont) et Issam Hamel (Nevers), le deuxième ligne Sitaleki Timani (Stade français), les troisième ligne Ross Moriarty (déjà arrivé en fin de saison) et Rahboni Warren-Vosayaco (Western Force), le demi de mêlée Julien Blanc (Castres), l'ouvreur Jackson Garden-Bachop (Kintestsu Liners), les centres Sam Johnson (Glasgow) et Paula Walisoliso (Fidji 7) ainsi que les ailiers Asaeli Tuivuaka (Racing 92) et Mathieu Brignonen (Rennes). "Ce sont tous des joueurs ciblés en amont, pour le Top 14, qui étaient dans le projet si nous nous étions maintenus, précise Patrice Collazo. Ce n'est pas parce que vous avez 21 départs, qu'il faut 21 arrivées. Le nombre est une chose, la qualité en est une autre. Nous avons essayé de resserrer l'effectif pour avoir plus de qualité."