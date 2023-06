À Mont-de-Marsan, le stade André-et-Guy-Boniface est en train de se doter d'un synthétique. Alors, les bouts de la pelouse remplacée sont mis à la vente.

C'est l'été, saison où nombre de gens alimentent leur potager pour bénéficier de fruits et légumes frais. À Mont-de-Marsan, entre les tomates et les melons, certains pourront faire pousser de la pelouse. Mais cette herbe est spéciale. Il s'agit de celle du stade André-et-Guy-Boniface. Elle date de 1965, époque où l'enceinte s'appelait encore Barbe d’or. Il sera donc possible de marcher au sens premier du terme sur les pas des frères Boniface et des autres joueurs qui ont fait la légende du Stade montois depuis cette époque-là.

Une pelouse synthétique pour la saison prochaine

Toute personne le souhaitant pourra acquérir des carrés de pelouse d'une dimension de 30cm sur 30cm. Car Mont-de-Marsan est en train de changer sa surface de jeu. La saison prochaine, les Jaune et Noir évolueront sur un terrain synthétique. La vente se fera au stade, ce mercredi 14 juin de 14 à 18 heures. Chaque carré de pelouse coûte dix euros. « Les recettes de la vente seront reversées à l’école de rugby du Stade Montois », révèle la mairie de la préfecture des Landes.