Selon nos informations, l’ex-international italien Andrea Masi (95 sélections) a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec l’entité au muguet. Sous la gouvernance de Pierre Mignoni, il sera responsable du jeu des trois-quarts.

À Toulon, malgré les bruits et les murmures, des dossiers se finalisent encore en silence. En quête d’un adjoint depuis l’annonce du départ de Franck Azéma pour Perpignan, Pierre Mignoni a trouvé sa perle rare. Si plusieurs dossiers sont arrivés sur le bureau du directeur du rugby, ce dernier a jeté son dévolu sur Andrea Masi. Un « coup de foudre professionnel », nous dit-on en interne.

Polyglotte, un avantage non-négligeable

Pendant de longues semaines, Matt Giteau était le favori. Mais pour des raisons personnelles, l’Australien a préféré fermer cette possibilité. Par la suite, Toulon s’est tourné vers le Transalpin, qui s’est engagé, d’après nos indiscrétions, pour les trois prochaines années. À 42 ans, l’ancien trois-quarts centre, passé par Biarritz et le Racing 92, coche plusieurs avantages. Il est polyglotte, avec une maîtrise du Français, de l’Italien et de l’Anglais, grâce à son passage chez les Wasps. Ce n’est pas négligeable dans un vestiaire aussi cosmopolite que celui des Varois.

S’il va apprendre à découvrir Pierre Mignoni au quotidien, le natif de l’Aquila connaît parfaitement Sergio Parisse, qui sera un membre important du staff l’an prochain. De quoi rendre son adaptation plus aisée sur les bords de la Rade.

Enfin, et c’est l’élément décisif, Pierre Mignoni a été séduit par le travail effectué par Masi au Benetton Rugby, formation croisée par le RCT en demi-finale de la dernière Challenge Cup. Libéré de son contrat, l’intéressé va connaître sa troisième expérience en tant qu’entraîneur après avoir dirigé l’équipe de jeunes des Wasps (2017-2021) et Benetton (2021-2023).