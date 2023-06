Ce samedi face à La Rochelle, l'UBB a encore buté sur la marche des demi-finales. En s'inclinant 24-13, les Bordelo-Bèglais n'ont pas réussi à briser ce qui semble être pour eux un plafond de verre. Retour sur les cinq demi-finales perdues par l'UBB ces dernières années.

Il faut l'avouer, depuis 2019 et l'arrivée de Christophe Urios à la tête de l'équipe, l'Union Bordeaux-Bègles a changé de dimension. De club incapable de se qualifier pour les phases finales, l'UBB est passée à prétendante au titre, que ce soit en Championnat ou sur la scène européenne. D'ailleurs, si on peut souligner la régularité des Girondins en Top 14, puisqu'ils ont disputé trois demi-finales de suite, on peut aussi remarquer que ces fameuses demi-finales semblent être le plafond de verre de cette équipe. Alors que l'ère Urios-Charrier-Laïrle prend fin, il est l'heure de jeter un œil sur les cinq demi-finales disputées - et perdues - par l'UBB depuis 2019.

La plus serrée : Bristol - UBB, Challenge Cup 2020

Pour sa première demi-finale depuis sa remontée en 2011, l'Union Bordeaux-Bègles a bataillé jusqu'au bout de la nuit. Face à Bristol, dans un Ashton Gate à huit-clos à cause de la pandémie de Covid-19, le club de Laurent Marti est allé jusqu'en prolongation pour tenter de faire un énorme coup. Dans un match spectaculaire, achevé sur le score de 20-20 avant les prolongations, les Bordelo-Bèglais ont souffert face notamment au talent de Semi Radradra, ancien de la maison qui avait commencé la compétition sous le maillot Bordeaux&Blanc.

Semi Radradra a joué un mauvais tour a ses anciens partenaires en demi-finale de Challenge Cup en 2020 PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Mais s'ils ont su tenir la dragée haute aux Bears lors du temps réglementaire, Cameron Woki et sa bande ont totalement craqué lors des prolongations. Deux essais encaissés et le score enflait jusqu'à 37 à 20 au coup de sifflet final. La défaite faisait mal mais faisait partie de l'apprentissage.

La plus sinistre : Toulouse - UBB, Champions Cup 2021

C'est sous la pluie que l'Union Bordeaux-Bègles et Toulouse ont croisé le fer pour la première fois dans un match à élimination directe dans l'année 2021. Tombeurs du Racing 92 grâce à un Matthieu Jalibert au pic de sa forme, les Bordelo-Bèglais s'avançaient dans la peau de l'outsider à Ernest-Wallon. Mais face à un Toulouse injouable (qui s'apprêtait à faire le doublé Top 14 - Champions Cup), les hommes de Christophe Urios n'ont jamais su faire la différence. Très accrocheurs, ils n'ont pour autant pas réussi à franchir la ligne d'en-but adverse.

Toulouse a gagné face à l'UBB en demi-finale de Champions Cup en 2021 Icon Sport - Icon Sport

Pire, alors que le score était de 14 à 6 à dix minutes du terme, les Girondins encaissaient un essai assassin d'Antoine Dupont. Une réalisation qui donnait la victoire aux Toulousains (21-9), dans un match que les Hauts-Garonnais ont globalement dominé. Frustrés, les Bordelo-Bèglais ne le savaient pas encore, mais le plus dur allait arriver quelques semaines plus tard.

La plus frustrante : Toulouse - UBB, Top 14 2021

L'UBB retrouvait Toulouse en championnat, seulement quelques semaines après le revers en Champions Cup face à ces mêmes Toulousains. À Lille, les hommes de Christophe Urios ont semblé avoir appris de leurs erreurs et ont musclé leur jeu... Un peu trop même. Plus que dans le match avec un doublé de Ben Lam, les Girondins pouvaient croire à l'exploit, surtout que leurs adversaires commençaient à douter. Mais un fait de match changea la face de la rencontre : le carton rouge d'Ulupano Seuteni après une violente charge sur Romain Ntamack.

L'UBB s'est inclinée face à Toulouse en demi-finale de Top 14 en 2021 Icon Sport - Icon Sport

Sans être ridicules à 14 contre 15, et alors qu'ils ont même compté un point d'avance à un quart d'heure de la fin du match, les Bordelo-Bèglais encaissaient une nouvelle fois un essai décisif en fin de partie. Thomas Ramos crucifiait l'UBB, qui après notamment un mauvais choix tactique, s'inclinait 24 à 21. Beaucoup de larmes ont coulé ce soir-là.

La plus décevante : Montpellier - UBB, Top 14 2022

La fin de saison 2022 de l'Union Bordeaux-Bègles marque le début de la fracture entre Christophe Urios et son groupe. Le manager, mécontent après un match à Perpignan, avait fustigé ses cadres devant la presse, ce qui avait mis en rogne les joueurs. Leader du championnat tout au long de la saison, l'UBB avait craqué en fin de saison, terminant finalement troisième. Après avoir écarté le Racing 92 en barrage dans la tension la plus totale, les Bordelo-Bèglais défiaient Montpellier à Nice pour la demi-finale. Loin d'avoir leur efficacité habituelle malgré une légère domination, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se sont fait punir en fin de match.

L'UBB face à Montpellier en 2022 Icon Sport - Icon Sport

Indisciplinés, ils encaissaient notamment deux pénalités lointaines d'un Gela Aprasidze en feu et s'inclinaient finalement 19 à 10. Un résultat extrêmement décevant lorsqu'on connaissait les capacités de cette équipe, qui avait clairement les épaules pour remporter le Top 14. L'UBB tombait de haut.

La plus inéluctable : La Rochelle - UBB, Top 14 2023

La saison précédente aura laissé des traces et Christophe Urios fut forcé de faire ses valises au milieu de la saison 2022-23. Proche de la zone rouge, l'UBB commençait alors sa remontée au classement, sous les ordres du tandem Laïrle-Charrier. Qualifiés pour la phase finale après de nombreux rebondissements, les Girondins ont d'abord créé la surprise en allant gagner sur la pelouse du LOU en barrage. Puis, c'est face à l'ogre Rochelais qu'ils se présentaient en demi-finale à San Sebastian.

La Rochelle écarte l'UBB et rejoint Toulouse en finale ! \ud83d\udca5

Le résumé > https://t.co/wgblqP9S5m pic.twitter.com/JzHo465Vgc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 10, 2023

Mais cette fois-ci, l'UBB n'y a jamais vraiment cru. Dominés d'entrée de match par la puissance adverse, ils encaissaient un 21-3 fatal en première période. Malgré du mieux dans le second acte, le miracle de n'est pas produit et c'est dans un match à l'image de leur saison qu'ils s'inclinaient. Il s'agissait donc de la cinquième défaite de l'Union Bordeaux-Bègles en autant de demi-finales, symbole d'un plafond de verre qui n'en finit plus de frustrer un club qui reste toujours sans titre.