Ce week-end le Top14 se délocalise à Saint-Sébastian pour les demi-finales. Qui de Toulouse, du Racing, de Bordeaux ou de La Rochelle ira au Stade de France pour succèder à Montpellier ? Arbitres, horaires, stats...Voici tout ce qui faut savoir.

Les matchs

Vendredi 9 juin : Toulouse - Racing 92 à 21h05

Samedi 10 juin : La Rochelle - Bordeaux-Bègles à 17h00

Les arbitres

Toulouse - Racing 92 : M. Raynal assisté de M. Ramos et M. Gasnier. Vidéo : M. Bonhoure.

La Rochelle - Bordeaux-Bègles : M. Marbot assisté de M. Cayre et M. Praderie. Vidéo : M. Gauzins.

La stat' : 4

Lors de ses trois derniers matchs, Antoine Dupont a inscrit quatre essais. Le demi de mêlée et capitaine du XV de France a marqué successivement contre Lyon, Bordeaux et Brive, face à qui il a mis un doublé. Avec un total de six essais cette saison, Antoine Dupont va-t-il, encore une fois, franchir la ligne d'en but ce week-end ?

Le choc du week-end : La Rochelle - Bordeaux-Bègles

Un derby de l'Atlantique en demi-finale ! Samedi après-midi les deux clubs vont s'affronter pour la première fois à ce stade de la compétition. Depuis leurs montées dans l'élite, aucune des deux équipes n'est parvenue à remporter le Bouclier de Brennus.

Ce sera la bataille de l'Atlantique au Pays Basque \ud83c\udf0aLe @staderochelais et l'@UBBrugby vont se retrouver pour le choc de la côte Ouest \u26f5\ufe0f\u2694\ufe0f\ud83c\udf77 pic.twitter.com/OO5oVTXWwB — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 4, 2023

Cette rencontre offre également l'occasion d'assister à de nombreux face-à-face tel que Danty-Moefana ou encore Hastoy-Jalibert. Une chose est sûre, le choc de samedi devrait faire des étincelles.