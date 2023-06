Julien Marchand (Toulouse) et Camille Chat (Racing 92) seront face-à-face vendredi soir en demi-finale du Top 14. Les deux talonneurs ont vu leur trajectoire se croiser : le premier est devenu un cadre du XV de France, tandis que le second a enchaîné les blessures et a glissé dans la hiérarchie.

Le Stade toulousain affronte le Racing 92 en demi-finale du Top 14 à San Sébastien ce vendredi soir à 21 heures. Une rencontre riche en oppositions entre deux clubs qui possèdent un effectif de grande qualité. Parmi les principales, on peut citer le face-à-face entre Pita Ahki et Gaël Fickou au centre, Romain Ntamack face à Finn Russell à l'ouverture, ou encore le duel des talonneurs entre Julien Marchand et Camille Chat. Ce dernier sera à observer avec attention. Depuis quelques années, les deux joueurs ont pris une trajectoire opposée, et devront être à leur meilleur niveau pour aider leur équipe à se qualifier en finale du Top 14.

Et voici le tableau de la phase finale mis à jour après la victoire de Bordeaux sur la pelouse de Lyon ! pic.twitter.com/pWDFfymZv9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2023

Le CV de Julien Marchand

Presque tout sourit au talonneur du Stade toulousain âgé de 28 ans. Deux fois champion de France et une fois vainqueur de la Champions Cup avec son club. Julien Marchand a également fait partie des grands artisans du grand chelem des Bleus en 2022 où il fut titulaire sur les cinq matchs. Capitaine des Rouge et Noir depuis 2019, le Toulousain est suppléé par son coéquipier Peato Mauvaka en club et en équipe de France. Cette saison, le Stadiste a disputé 13 rencontres du Top 14 (huit comme titulaire). Victime d'une entorse de la cheville en avril dernier, il avait manqué le quart de finale face aux Sharks, et avait débuté sur le banc en demi-finale face au Leinster.

Le CV de Camille Chat

Il était destiné à être le successeur de Guilhem Guirado au poste de talonneur du XV de France. Mais Camille Chat n'a pas porté le maillot bleu depuis le 26 mars 2021 et une défaite dans le tournoi des 6 Nations face à l'Écosse. À ce jour, il comptabilise 33 sélections et peut toujours espérer faire partie du groupe pour disputer la Coupe du monde 2023. En avril 2021, Camille Chat se blesse face à Bordeaux. Il souffre d'une fracture du péroné et ne revoit pas les terrains avant la reprise du championnat. Un an plus tôt, il avait renoncé à plusieurs matchs de l'équipe de France après s'être blessé au mollet. Depuis le début de la saison, il lutte avec les petites blessures et la concurrence avec Janick Tarrit pour regagner une place de titulaire indiscutable. Il a été aligné à 18 reprises toutes compétitions confondues. Champion de France en 2016 face à Toulon, Camille Chat est à la quête de son deuxième Bouclier de Brennus.

Le point fort de Julien Marchand

Le talonneur du Stade toulousain a marqué un essai contre Brive lors du dernier match de la phase régulière. Très puissant ballon en main, il a la chance d'être épaulé par Baille et Aldegheri, deux partenaires qu'il côtoie aussi avec le XV de France. Une première ligne complémentaire qui permet à Toulouse d'être souvent dominant en mêlée. Julien Marchand a également pour lui d'incroyables qualités pour gratter des ballons au sol. Il est un poison constant pour les déblayeurs adverses. Avec 14 matchs à éliminations directes avec Toulouse depuis cinq ans, le talonneur a acquis une grande expérience des phases finales, et il a l'habitude de ce genre de rendez-vous.

Le point fort de Camille Chat

Revenu début mai après une blessure de quatre mois au bras gauche, le talonneur des Ciel et Blanc vient d'enchaîner quatre matchs de Top 14. L'un de ses principaux atouts est sa puissance ballon en main. Que ce soit en équipe de France ou avec le Racing 92, Camille Chat a toujours fait preuve d'une grande force dans ses impacts face à ses adversaires. Le natif d'Auxerre est également un meneur d'homme. Au club depuis 10 ans, il fait désormais partie des cadres de l'équipe.

L'avis de Rugbyrama

Julien Marchand part selon nous avec un net avantage. Son expérience accumulée avec Toulouse et en équipe de France lui permet d'aborder ce rendez-vous avec davantage de certitudes que Camille Chat. Le Racingman revient de loin après plusieurs blessures qui ont stoppé son ascension. Le Stade toulousain sera en plus revanchard. Éliminée trois fois en demi-finale sur les trois dernières compétitions, l'équipe d'Ugo Mola veut aller un titre cette saison. Attention tout de même à Camille Chat qui revient à un niveau intéressant. Après sa victoire face au Stade français, les Racingmen savent qu'ils ne partiront pas favoris face au leader de la phase régulière, mais ont une carte à jouer, à l'instar de Castres la saison dernière. Le talonneur du R92 sera tout aussi déterminé à qualifier son club qui n'a pas disputé de finale de Top 14 depuis 2016.