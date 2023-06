Rachat de Béziers - Loretta Denaro, la veuve de Christophe Dominici, assigne Thierry Braillard en justice

La veuve de Christophe Dominici, Loretta Denaro, estime que l'avocat Thierry Braillard, en charge de la reprise du club de Béziers, a manqué d'attention. Elle réclame plus de 3,5 millions d'euros de préjudice.

Loretta Denaro, veuve de Christophe Dominici, a assigné en début d'année l'avocat Thierry Braillard, ex-secrétaire d'État chargé des Sports. Elle lui reproche d'avoir manqué de prudence quant au rachat de l'AS Béziers Hérault en 2021. Pour rappel, le club héraultais était en passe d'être racheté par l'homme d'affaires Samir Ben Romdhane. Ce dernier s'est associé à Christophe Dominici, ancien international (67 sélections), pour porter la partie sportive de ce projet de reprise.

Il n'y aurait pas eu de feuilleton biterrois, Christophe serait toujours parmi nous

C'est là que Thierry Braillard intervient, comme l'explique Loretta Denaro dans les colonnes de L'Equipe : "J'attaque l'avocat en charge du dossier car lorsqu'on va voir un avocat, c'est normalement pour être protégé, conseillé, et ce professionnel doit vérifier les actes, s'assurer de l'origine des fonds, etc. Il s'agit d'une obligation des avocats et c'est pour cela qu'on se fait conseiller. Il n'y aurait pas eu de feuilleton biterrois, Christophe serait toujours parmi nous."

L'assignation portée par l'avocat de Mme Denaro détaille : "Me Braillard a manqué à ses obligations de diligence, de prudence et de vigilance, notamment au regard de l'importance du montant de l'opération de rachat envisagée, et a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle."

Thierry Braillard assure : "je n'ai jamais été son avocat"

Durant ce "feuilleton biterrois", le camp Ben Romdhane a voulu montrer patte blanche à travers plusieurs documents prouvant les fonds de la société Sotaco, dont le Franco-Tunisien est à la tête. Il y avait les 20 millions de dollars sur un compte de Sotaco, ou bien ce chèque de 6 millions d'euros provenant d'une banque allemande. Mais l'assignation pointe que Sotaco International "n'a jamais réalisé de chiffres d'affaires, et que Monsieur Ben Romdhane vivait grâce à des prêts octroyés en attente de la réalisation de promesses qui sont toujours demeurées vaines."

La veuve de l'ancien rugbyman réclame 3 556 730 euros de préjudices. Pour se défendre, l'ancien secrétaire d'Etat rappelle, toujours cité par L'Equipe, qu'il n'était pas l'avocat de Christophe Dominici : "Je ne vois pas à quel titre Mme Denaro peu faire joue rma responsabilité civile professionnelle au nom de feu Christophe Dominici alors que je n'ai jamais été son avocat." L'audience pourrait avoir lieu cet automne à Clermont-Ferrand.