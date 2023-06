Albi : Jacques Maraval s'est éteint

L'ancien pilier droit des années 70 -80 Jacques Maraval s'est éteint mardi 6 juin à l'âge de 69 ans.

L'équipe réserve du Sporting club albigeois championne des Pyrénées en 1972-1973. Jacques Maraval est le 5e joueur debout en partant de la gauche.

Né le 31 octobre 1953 à Albi, il était, dans les années 70 - 80, un pilier droit moderne, à la stature musculeuse, impressionnant de force mais aussi de mobilité pour l’époque. Son grand-père, son père et son frère, tous joueurs du Sporting, c’est tout naturellement que Jacques fit ses classes en Jaune et Noir.

Il fut de toutes les équipes de jeunes puis, éloigné d’Albi pour effectuer son service militaire, il participa à 19 ans à un seul match lors de la saison 1972-1973 pour être sacré champion des Pyrénées face à Castelsarrasin avec la Réserve. Il trouva très vite sa place en équipe première et ne mit pas longtemps à terroriser les plus roublards des piliers du championnat. L’année d’après, le 24 février 1974, il fut de l’exploit des Jaune et Noir qui élimina le Stade toulousain en 16es de finale du championnat de France sur la pelouse de Carcassonne. Il fut également international et militaire la même année face à l’Angleterre à Twickenham puis international B. Très attaché à l’esprit famille du club et aux mémorables troisièmes mi-temps du garage Cathala, il laisse à ceux qui l’ont côtoyé depuis les équipes de jeunes jusqu’aux seniors du Sporting, l’image d’un garçon attachant et extrêmement doué.

Jacques se battait avec pugnacité depuis une dizaine d’années contre une longue maladie. Mardi 6 juin à 22h30 Jacques s’est éteint laissant toute la famille des Jaune et Noir dans la tristesse. La rédaction de Midi Olympique adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. CC