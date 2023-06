Alors que son départ de Toulon a été officialisé, Cheslin Kolbe se dirige vers le Japon et les Suntory Sungoliath. Dans la franchise Fuchū, la star sud-africaine pourrait toucher un salaire avoisinant le million d'euro par saison.

Cheslin Kolbe est un joueur qui anime le marché des transferts ces dernières années. Alors que son contrat avait été racheté par Toulon à Toulouse en 2021, l'ailier champion du monde en 2019 avait signé un contrat mirobolant sur la rade. Et après deux années passées sous le maillot Rouge et Noir, voilà que Kolbe s'en est allé un an avant la fin de son contrat, comme cela a été officialisé par le RCT il y a plusieurs jours. Comme nous vous l'annoncions il y a plusieurs mois, l'ancien joueur des Stormers n'a pas été insensible aux appels du Japon et devrait prochainement s'engager avec les Suntory Sungoliath.

Le Japon toujours plus attirant

La franchise de Fuchū, qui a déjà accueilli quelques grands noms par le passé comme George Gregan, Schalk Burger, Fourie du Preez, Matt Giteau ou encore dernièrement Damian McKenzie a d'ailleurs mis le paquet pour attirer Kolbe. Selon le média sud-africain News24, l'ailier devrait toucher un salaire situé entre 130 et 155 millions de yens, soit à peu près un million d'euros, par saison. Une somme colossale, qui démontre le désir des franchises japonaises d'attirer toujours plus de stars internationales. D'ailleurs, Kolbe n'est pas le seul à avoir cédé à la tentation japonaise, puisque de nombreux internationaux australiens, aud-africains et néo-zélandais ont donné leur accord pour rejoindre la League One.

Le départ de Kolbe est-il une bonne nouvelle pour le RCT ?



Voici le thème du 1v1 du jour ! pic.twitter.com/7dNUkIGpQi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 30, 2023

Dernièrement, ce sont Beauden Barrett, Brodie Retallick et Aaron Smith qui ont décidé de s'engager avec des franchises japonaises après la Coupe du monde 2023. Tous, avec un salaire élevé.