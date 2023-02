TRANSFERTS - Alors que les stars néo-zélandaises Aaron Smith et Beauden Barrett rejoindront les Toyota Verblitz la saison prochaine, c'est au tour de Brodie Retallick (31 ans, 100 sélections) de rejoindre le Japon. Ce dernier s'est engagé avec les Kobelco Steelers, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux et s'envolera au pays du soleil levant après la Coupe du monde 2023.

L'exode des All Blacks au Japon continue ! Après la Coupe du monde 2023, il était déjà acté que les populaires Beauden Barrett et Aaron Smith allaient tous les deux rejoindre le pays du soleil levant, puisque leur arrivée a été officialisée mardi par les Toyota Verblitz. Ce mercredi, c'est un autre néo-zélandais qui a été annoncé par une franchise japonaise : Brodie Retallick. Le deuxième ligne emblématique aux 100 sélections fera partie des Kobelco Steelers après le mondial en France. Il s'agit ici d'un retour, puisque Retallick avait déjà évolué aux Steelers en 2020 et 2021.

Retallick a disputé seize matchs en 2022, dont huit avec la Nouvelle-Zélande. Il a notamment vécu la période compliquée pour les Blacks, battus à deux reprises sur leur terre par l'Irlande cet été. Il devrait évidemment faire partie du groupe néo-zélandais pour disputer la Coupe du monde 2023 en France.