À trois mois de la Coupe du monde, Émilien Gailleton s'est livré en exclusivité pour Midi Olympique à propos de son asension express en Top 14. Le centre palois pourrait bien être la surprise de la liste de Fabien Galthié.

Émilien Gailleton a traversé la saison 2022-2023 tel une comète. Avec vingt-sept matchs disputés (dont vingt-et-une titularisations) à Pau, le centre a marqué seize essais depuis septembre. Pour sa première saison en Top 14, Gailleton s'est tout simplement imposé comme le meilleur marqueur du championnat. Sa polyvalence et sa vitesse ont été des atouts précieux pour la Section.

L'ancien agenais s'est confié en exclusivité dans Midi Olympique sur ses principaux axes de progression."La confiance. C’est la clé la plus importante dans la vie d’un joueur. Je crois que je suis arrivé à en acquérir un petit peu même s’il me reste tant à découvrir et à gagner de ce côté-là. Sur le plan rugbystique, c’est ma capacité à me déplacer, en sachant où aller. Je sais que l’an dernier, j’étais un peu un poulet sans tête. Je me déplaçais partout, en dépensant beaucoup d’énergie et en étant peu efficace".

Mais Gailleton a surtout tapé dans l'oeil de Fabien Galthié grâce à sa vitesse supersonique."Mon record sur la saison, c’est 35,1 km/h, face à Castres. Thibault Daubagna perce après une mêlée dans notre camp et, comme je partais de loin, j’ai dû accélérer pour le rattraper. C’est une progression intéressante. J’en parle beaucoup avec le préparateur physique. Il pense que je peux atteindre les 36 km/h. Mais il est plus important d’avoir une belle accélération et courir longtemps à 33 km/h, plutôt que d’être lent au départ et atteindre les 37 km/h".