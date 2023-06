Peu après le succès des siens à Gerland (25-32), le capitaine de l’UBB est revenu sur la qualification et le statut d’outsider qui lui est une nouvelle fois promis, avant d’affronter le double champion d’Europe rochelais.

À chaud, quelle est votre première analyse de ce barrage face à Lyon ?

Cela a été un vrai match de phases finales, tout le monde a lutté jusqu’à la dernière minute. Dans ces matchs, le piège, c’est de lâcher quand on est mené à 5 minutes de la fin. On a tenté jusqu’au bout, comme quoi il faut tout donner jusqu’à la 80e. C’est la leçon qu’on a retenu de nos dernières campagnes ces dernières saisons. À treize en fin de match, on s’est dit que ça allait être chaud… Le Lou était en place, très fort sur ses bases, alors on ne fanfaronnait pas trop. Le scenario a été fou mais on est allé se le chercher, quand même.

Finalement, ce scenario de match symbolise assez bien votre drôle de saison...

C’est un beau résumé de notre saison mais elle n’est pas terminée. On s’est donné le droit de passer une semaine de plus ensemble, pour disputer une demie et se payer de notre saison. On va se mettre dans la glace rapidement, mais on n’aura pas d’excuse : tous les outils sont à notre disposition pour récupérer, et on est si content d’y être qu’on ne va pas calculer.

Face à La Rochelle, une fois de plus, vous n’aurez pas les faveurs des pronostics...

Pour le match de Lyon, on était clairement les outsiders. Cette position est particulière mais elle permet de te sublimer. Soyons-le encore pour une semaine supplémentaire, alors. Quand personne ne croit en vous, ça resserre tout le monde et on a su s’en servir. La Rochelle est une équipe de très haut niveau. Ses forces sont certaines mais on en a aussi. On va jouer notre carte à fond et si c’est écrit, ça le fera.

L’absence d’arbitrage vidéo a-t-elle pesé dans les débats, à votre sens ?

On n’y a pas fait attention, honnêtement.

Un mot sur Madosh Tambwe, dont le doublé vous envoie à Anoeta ?

Madosh, c’est un grand joueur. Il a brillé assez rapidement en début de saison, du coup il y a eu beaucoup d’attentes placées en lui. Peut-être trop. Et puis, il a traversé un hiver difficile, son premier en France, où il a découvert la rudesse du Top 14. Il a aussi subi une commotion contre les Sharks… Mais il est revenu pour ces phases finales et a fait parler toutes ses qualités dans un contexte qui lui convient mieux. Il est tombé à pic.