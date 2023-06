Jean-Luc Reichmann était l'invité de l'émission "La Troisième mi-temps" pour parler rugby à l'occasion du "Toulouse Rugby Festival", co-organisé par le Midi Olympique. Un moment tout en détente pour cet homme aux multiples casquettes (animateur, comédien, acteur), grand amoureux de l'ovalie, qui a rappelé son plaisir d'être dans la ville Rose.

À l'occasion du "Toulouse Rugby Festival" sur la place du Capitole (ce vendredi et samedi), un invité exceptionnel est venu participer à l'émission "La Troisième mi-temps", qui sera diffusée en intégralité sur rugbyrama.fr. Il s'agit ni plus ni moins que de Jean-Luc Reichmann ! Comédien et acteur de talent, il est aussi évidemment le présentateur de l'émission "Les douze coups de midi" sur TF1. Après avoir fait une vidéo avec la Coupe du monde présente elle aussi, Jean-Luc Reichmann a pris la parole dans notre émission pour clamer une fois de plus son amour de la région toulousaine et son plaisir d'y revenir. Mais aussi de la fin d'année chargée qui attend le rugby français.

On accueille @JL_Reichmann sur le plateau de la Troisième Mi-Temps en direct du Toulouse Rugby Festival avec la Coupe du monde en fond ! ?



L'émission sera diffusée dès ce soir sur Rugbyrama ! pic.twitter.com/oGjGQ8RXg0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 2, 2023

Grand fan de rugby et souvent présent dans les tribunes des grands évènements de rugby en France, il ne pouvait pas manquer le festival du rugby à Toulouse, organisé par la métropole. Alors, après une petite vidéo devant le vrai trophée de la Coupe du monde, lui aussi présent au festival, il nous a accordé un quart d'heure d'entretien dans une atmosphère détendue.

Au programme ? La Coupe du monde en France dans un peu moins de 100 jours et les Bleus de Fabien Galthié pour qui il a un attachement tout particulier. Celui qui a été élu personnalité préférée des Français en 2023 devrait être dans les travées du Stade de France à Saint-Denis pour le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le XV de France et les All Blacks le 8 septembre prochain.