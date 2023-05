La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra apprécie la "fermeté" de la FFR

La ministre des Sports a été invitée à réagir sur la condamnation de Mohamed Haouas. Amélie Oudéa-Castéra a salué la décision et la communication de la FFR.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra était interrogée par nos confrères de France 2 sur la condamnation de Mohamed Haouas à un an de prison ferme à Montpellier pour violences conjugales. Elle a apprécié "la fermeté" et "les bons mots" de la FFR, qui a communiqué dans la soirée que cette décision était "inadmissible" et "incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international". "Ce sont des actes de violence inacceptables et incompatibles avec les valeurs de l'équipe de France, du rugby, et ce qu'on attend en termes de représentation nationale." De même, l'ASM a fait savoir que le joueur ne porterait pas les couleurs du club sur le terrain.

"C'est un drame pour cette famille", a-t-elle rappelé, exprimant ses "pensées pour sa femme et pour leurs deux enfants". "Dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau", a-t-elle ajouté. À la question : doit-il être écarté définitivement des terrains de rugby, la ministre répond : "Non, il va purger sa peine, et à un moment il va falloir penser à la suite. Il reviendra à Fabien Galthié, le sélectionneur, de s'exprimer définitivement sur ce sujet-là."