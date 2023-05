David Auradou avant Stade français - Racing : "Le Stade français est une grosse machine à broyer devant"

Entraîneur de Suresnes (Nationale), David Auradou a passé de longues saisons au Stade français : douze en tant que joueur (1996-2007 puis 2008-2009), lors desquelles il fut cinq fois champion de France, et une en tant qu'entraîneur des avants. Mais l'ex-international français (41 sélections) a également porté les couleurs du Racing 92 en 2007-2008. L'intervenant idéal, donc, pour parler de ce barrage de Top 14.

Le Stade français, que vous connaissez bien, a fini troisième, après une saison des plus régulières. N'est-ce pas finalement la surprise de la saison ?

Je ne dirais pas une surprise. Disons que cette année, ils sont « enfin » au niveau qui devait être le leur depuis quelque temps. Ils sont redevenus une équipe concurrentielle et performante. C'est superbe pour eux. Mais oui, il y a eu différents déclics. C'est une vraie saison pleine et aboutie, je trouve que c'est mérité de les voir qualifiés en phase finale.

Comment expliquez-vous ces déclics ?

Il y aura pas mal de changements à l'intersaison, notamment dans le staff. Ça a contribué en partie au fait que les joueurs se resserrent autour de quelque chose. Après, il y a eu aussi un recrutement important et intelligent, des joueurs qui ont apporté des plus-values. C'est indéniable que ça joue dans la performance de l'équipe. Ils ont trouvé un véritable état d'esprit et ça manquait depuis un bout de temps.

Quels joueurs en particulier ?

Être nominatif n'est pas très judicieux, surtout avec mon regard extérieur, mais je pense, forcément, que Morgan Parra a apporté de par son expérience. Habel-Kuffner a apporté de l'appétit. Pas de la colère, mais de la densité dans ce pack. Ça manquait peut-être de caractère et de liant entre eux. Certains joueurs, qui ont tout donné mais ont passé des moments difficiles au club, n'attendaient que ça pour s'illustrer.

C'est vrai, il n'y a pas que les recrues qui ont brillé...

Les jeunes joueurs continuent d'avancer, sont performants de week-end en week-end. On voit que Léo Barré est plus à l'ouverture et forme un bon tandem avec Joris Segonds. Quand les équipes sont en confiance, c'est toujours pareil. Les pépites apportent quelque chose en plus et c'est tout bénéfique.

Léo Barré, joueur polyvalent du Stade français, lors du dernier match à La Rochelle Icon Sport - Eddy Lemaistre

Et qu'en est-il de leur paquet d'avants ? Cela semble une de leurs forces...

C'est une grosse machine à broyer devant, l'une des meilleures conquêtes : offensive, défensive, mêlée ou touche... C'est une base sur laquelle ils peuvent construire. Ça fait plusieurs années que ça dure. Laurent Sempéré fait un super boulot qui est reconnu au point de taper à la porte au-dessus. Et la charnière, avec la confiance de Morgan Parra, pèse plus. Ça apporte de la rigueur et ça a tiré tout le monde vers le haut. La concurrence est saine, c'est top.

Le paquet d'avants francilien est-il moins vraiment moins dominant ?

Ça reste une équipe hyper performante. Si tu joues la qualification, c'est que tu n'es mauvais dans aucun secteur. Les trois-quarts ont beau être les meilleurs du monde, si tu n'as pas de paquet d'avants, tu n'existes pas dans ce jeu. Ils ont été capables de gagner de fort belle manière lors de nombreux matchs à l'extérieur. Ça montre le caractère de cette équipe.

Au contraire du Stade français, leurs performances ont été moins régulières...

Oui, l'équipe est un peu sur courant alternatif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité. Beaucoup d'équipes souhaiteraient avoir leur effectif... On parle toujours davantage de la ligne de trois-quarts cinq étoiles. Devant, ils ont peut-être des joueurs moins emblématiques, mais qui ont néanmoins de grandes qualités. J'ai beaucoup d'admiration pour leurs talons Chat et Tarrit, deux mecs qui excellent au poste.

Janick Tarrit, talonneur du Racing 92, contre Bordeaux-Bègles Icon Sport - Sandra Ruhaut

Effectivement les Toulousains méritent d'être en équipe de France mais eux ne sont pas loin derrière. Ils ont eu beau perdre des joueurs comme Le Roux, d'autres sont revenus, ont pris le relais, et par exemple il y a Woki qui grandit de match en match. Il lui a fallu un temps d'adaptation à son arrivée mais il termine sur de très hauts standards. Cette équipe a un réel potentiel sur toutes les lignes.

Comment va se dérouler le match d'après vous ?

Les deux équipes vont retenir les dernières confrontations. Le Stade français avait dominé mais sans marquer. Le Racing 92 avait été hyper opportuniste. Les Racingmen chercheront à être au moins plus dominateurs qu'ils ne l'avaient été. Maintenant, c'est le seul enseignement qu'ils peuvent conserver du match précédent. L'avantage de la phase finale, c'est qu'on remet tout à zéro. L'important c'est d'être présent le jour J. Tout ce qui a été fait en amont et en aval, les étoiles sur le maillot, ça ne sert à rien. Ce sont les acteurs qui écrivent leur histoire.

Le fait que ce soit un derby y change-t-il quelque chose ?

Il y a ce petit côté dramaturgie autour, ça va vendre du papier, mettre plus de pression sur l'événement et c'est top ! Quand tu es joueur, tu ne rêves que de ça : une phase finale avec de l'engouement. C'est un derby, avec deux équipes différentes dans leurs constructions, ça propose une opposition relevée. L'équipe la plus pragmatique est en mon sens le Stade français, l'autre a un peu plus de folie et ses animations amènent plus. Rugbystiquement, ça va être un beau match.