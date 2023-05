Avant le barrage entre le Stade français et le Racing 92, retour sur dix joueurs emblématiques qui ont porté les maillots des deux clubs. De Thomas Lombard à Gaël Fickou en passant par Dimitri Szarzewski, les transfuges entre Paris et les Hauts-de-Seine ne sont pas rares.

Gaël Fickou : le plus fracassant

Passé de Toulouse au Stade français à l'été 2018, le centre international a quitté la capitale au milieu de la saison 2020-2021 pour le Racing 92, dans un transfert surprise, après seulement trente-deux matchs joués sous la tunique rose en trois saisons. Installé au centre de l'attaque des Ciel et Blanc, Fickou retrouvera certains de ses anciens coéquipiers lors de troisième barrage opposant les deux clubs.

Agustin Pichot : une pige et puis s'en va

Véritable taulier du grand Stade français des années 2000, le demi de mêlée argentin a porté le maillot aux éclairs de 2003 à 2007, en gagnant deux boucliers de Brennus. "Le petit Napoléon" a ensuite passé une année au Racing pour la saison 2007-2008 avant de retourner au Stade français en tant que joker médical. Pichot restera surtout dans les mémoires par son essai marqué en finale du Top 14 face à Clermont, en 2007.

Agustin Pichot a incarné le grand Stade français des années 2000. Manuel Blondeau / Icon Sport - Manuel Blondeau / Icon Sport

Dimitri Szarzewski : le plus endurant

Avec 131 et 151 matchs disputés au Stade français et au Racing 92, l'ancien talonneur est le transfuge qui a disputé le plus de matchs dans les deux équipes. Passé de Béziers à la capitale en 2005, Dimitri Szarzewski a quitté le Stade français en 2012 avant de rejoindre le club Ciel et Blanc. L'actuel entraîneur de la défense francilienne a également passé sept années dans les Hauts-de-Seine.

Patrice Collazo : le plus rapide

À l'inverse de Szarsewski, l'actuel entraîneur de Brive a passé une petite année au Stade français (2000-2001) avant de disputer huit rencontres sous le maillot ciel et blanc, lors de la saison 2008-2009. Deux passages express pour l'ancien pilier droit également passé par Toulouse ou Gloucester.

Patrice Collazo a porté les couleurs du Racing 92 en 2008. Philippe Perusseau / Icon Sport - Philippe Perusseau / Icon Sport

Juan Martin Hernandez : le magicien traverse le périph'

"El Mago" a lui aussi connu les deux équipes. Le polyvalent arrière a d'abord envoûté les supporters parisiens entre 2003 et 2009 grâce à ses coups de pied magiques. Également passé par les Natal Sharks ou Toulon, Juan Martin Hernandez a passé quatre années (2010-2014) au Racing 92, avec 75 matchs disputés.

Thomas Lombard : chassé-croisé

Pur produit de la formation francilienne, Thomas Lombard a lancé sa carrière professionnelle sous la tunique du Racing en 1994. Après trois saisons dans les Hauts-de-Seine, l'ailier a passé sept ans au Stade français (1997-2004) avant de partir à Worcester. En 2007, Thomas Lombard est reparti pour une saison au Racing avant d'arrêter sa carrière suite à une malformation cardiaque. Mais en 2019, l'ancien ailier a retrouvé le Stade français en qualité de directeur général du club.

David Auradou : 99% parisien

Deuxième ligne iconique du Stade français entre 1996 et 2007, David Auradou a marqué l'histoire du club parisien en soulevant cinq fois le bouclier de Brennus (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007). Inévitablement associé au club aux éclairs, l'ancien deuxième ligne a passé une petite saison au Racing, entre 2007 et 2008, avant de terminer sa carrière au Stade français l'année suivante.

David Auradou est une icône du Stade français. Dave Winter / Icon Sport - Dave Winter / Icon Sport

Mirco Bergamasco : un parfum d'Italie

L'ailier italien a lui aussi goûté aux titres et aux fastes du grand Stade français, entre 2003 et 2010. Mirco Bergamasco s'est ensuite exilé à quelques kilomètres de la capitale en rejoignant le Racing 92. L'Italien a passé trois saisons chez les Ciel et Blanc et est ensuite reparti dans son pays natal en 2013.

Jérôme Fillol : 3-1 Stade français

Le natif d'Agen a connu trois passages au Stade français (2002-2003 ; 2004-2008 ; 2011-2015) tout en crapahutant au Stade toulousain, en début de carrière, ou Perpignan. Mais l'ancien demi de mêlée a également rejoint le Racing 92 pour trois saisons, entre 2008 et 2011.

Baptiste Pesenti : le plus récent

À l'été 2021, le deuxième ligne de Pau a voulu changer de dimension en signant au Racing 92. Mais avec seulement quatorze matchs, dont sept titularisations, Baptiste Pesenti n'a passé qu'une petite saison dans les Hauts-de-Seine avant de prendre le périphérique direction la capitale. Cette saison, l'ancien Palois a davantage joué, avec dix-huit rencontres au compteur.