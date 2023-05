Le pays de Galles va débarquer à la Coupe du monde en France avec énormément d'incertitudes et des cadres manquants. Malgré tout, les Gallois bénéficient d'une poule avantageuse pour espérer rallier les quarts.

Éternel outsider de la Coupe du monde, le pays de Galles arrive en France avec un solide passé dans la compétition. Demi-finaliste à trois reprises (1987, 2011 et 2019), le XV du Poireau reste une référence et veut profiter de ce Mondial pour redorer son blason.

La dynamique : noir c'est noir

Car les douze derniers mois du pays de Galles sont à oublier. Vainqueurs du Tournoi des 6 Nations en 2021, les Gallois n'ont gagné que trois rencontres en un an, dont un succès face à une équipe largement remaniée d'Afrique du Sud. Un bilan fatal pour Wayne Pivac qui s'est fait licencier en fin d'année 2022. Warren Gatland est revenu au secours du XV du Poireau, sans plus de succès.

Warren Gatland (pays de Galles) a annoncé aujourd'hui les noms des 54 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde. https://t.co/VzmhHdUOyz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 1, 2023

Sélectionneur légendaire du pays de Galles (avec trois Grands chelems), l'ancien patron des Lions britanniques a repris en main une équipe malade, qui n'a obtenu qu'un succès sur le dernier Tournoi. À quatre mois de la Coupe du monde, le chantier s'annonce colossal, d'autant que le XV du Poireau a perdu deux de ses légendes.

Le capitaine : Owens immortel

Après les annonces de retraite de Justin Tipuric et Alun Wyn Jones, le XV du Poireau devra faire sans ses deux poids lourds au prochain Mondial. Pour guider le pays de Galles, Warren Gatland devrait une nouvelle fois miser sur Ken Owens. L'inusable talonneur des Scarlets fait partie des derniers géants à avoir connu les années fastes du XV du Poireau, durant la dernière décennie.

Ken Owens devrait être le capitaine du pays de Galles. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

À trente-six ans, Ken Owens disputera sa quatrième Coupe du monde (après 2011, 2015 et 2019) et aura à cœur de redonner un coup de fouet à une nation en perte de vitesse sur la scène internationale. Sa grandissime expérience du haut niveau (91 sélections avec le XV du Poireau) sera également un sérieux atout pour la jeunesse galloise.

La pépite : Rees-Zammit, à toute vitesse

Parmi les jeunes talents à observer côté gallois, les yeux seront rivés sur Louis Rees-Zammit. Grand espoir du pays de Galles, et déjà Lion britannique, l'ailier de Gloucester n'a que vingt-deux ans et doit profiter de la prochaine Coupe du monde pour monter d'un cran. Petite bombe du XV du Poireau, le supersonique Rees-Zammit est l'une des principales attractions offensives des Dragons.

Avec vingt matchs disputés cette saison, l'ailier gallois n'a marqué que six essais et a manqué son exercice 2022-2023. Raison de plus pour à nouveau exploser en septembre prochain.

Le calendrier : le moment ou jamais de se relancer

Dans leur malheur, les Gallois ont au moins la chance d'être qualifié dans une poule largement abordable. Le XV du Poireau débutera sa campagne face aux Fidji (10 septembre) avant d'affronter le Portugal, six jours plus tard. Sur ces deux rencontres, les hommes de Gataland n'auront pas le droit à l'erreur avant de défier l'Australie (24 septembre) et la Géorgie (7 octobre). Sans nation majeure dans la poule, le pays de Galles a une occasion en or de se relancer...