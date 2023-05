Ce mardi, Mohamed Haouas est jugé pour "violences conjugales" envers sa femme. Après la prise de parole du pilier international, le ministère public a requis 2 ans de prison dont un ferme à l'encontre du joueur du MHR, mais également la révocation d'une partie du sursis de la peine prononcée au mois de février dernier, à hauteur de 6 mois.

Au total, Mohamed Haouas encourt jusqu'à dix-huit mois de prison ferme avec "maintien de détention pour protéger Madame."

Quelques minutes avant cette annonce de la part du ministère public, le pilier droit international s'est longuement expliqué sur ses actes. Il a notamment déclaré : "Ça fait plus de dix ans que l'on se connaît, j'ai toujours travaillé pour la famille et elle s'occupe de la maison, elle a voulu travailler pour avoir une bonne fatigue et une vie sociale, j'ai un bon salaire, je préfère qu'elle ne travaille pas. Et puis dans son sac, j'ai trouvé un paquet de cigarette, elle m'a dit que c'était à une copine... Elle a le droit de fumer, elle est libre, majeure et vaccinée, c'est un malentendu, elle ne m'a pas dit la vérité, qu'elle me dise : "oui je fume"."

Il a ensuite poursuivi : "Si elle ment pour une cigarette, elle peut mentir pour autre chose. Je me suis fait un film, j'ai imaginé des choses, j'ai eu des doutes, des femmes mariées trompent leur mari... Mais je l'aime, j'ai eu peur..."

"Vous avez requis une peine qui va détruire une famille"

Quelques secondes après avoir pris connaissance de la peine requise envers Mohamed Haouas, son avocat, Maître Gallix s'est à son tour exprimé. "Vous avez requis une peine qui va détruire une famille, son mariage a été un aboutissement dans sa vie après une vie difficile dans les quartiers. Vous voulez tout détruire pour un mouvement d'humeur, il n'y a pas d'ITT, d'incapacité totale de travail, vous jugez une gifle, il faut juger avec beaucoup de sérénité" a-t-il déclaré.

On devrait connaître la condamnation du joueur de Montpellier en fin d'après-midi.