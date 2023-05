S’il regarde avec appétit le derby à venir face au Racing en barrages, le manager du Stade Français Gonzalo Quesada souligne surtout, à chaud, la déception de sortir du Top 3 au dernier moment, après la défaite sur le fil à La Rochelle (14-10) samedi soir.

Gonzalo, Paris termine finalement 4e et jouera son barrage à domicile face au Racing. Votre première réaction, à chaud ?

On a passé 18 journées dans le top 3, dans une saison plus que compliquée. Même si on savait que gagner à La Rochelle – peu importe l’équipe rochelaise, avec leur niveau de confiance et cette ambiance – serait très dur. J'aurais bien aimé finir 3e… On va essayer d’avaler cette déception. A 5 minutes de la fin, on partait de La Rochelle avec une victoire. Et on pouvait se dire qu’on n’avait pas perdu contre les deux plus gros, La Rochelle et Toulouse, avant d’attaquer les phases finales. Mais, d’un autre côté, on est 4e et personne n'aurait parié sur ça en début de saison.

Comment voyez-vous la semaine qui arrive ?

Elle sera très courte. Si j’ai bien compris, le match devait se jouer à 21h, samedi. Mais je pense qu’on va jouer l'après-midi par rapport au PSG et Roland Garros. Il faudra être très bon cette semaine pour bien travailler, en récupérant comme il faut…. Mais bon, ça me dérange un peu de ne pas avoir pu finir le boulot. Ça aurait été une belle histoire de gagner ce match et finir la saison dans le Top 3. Je crois que depuis 2006-2007, ça n'est plus arrivé au Club.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

En fait, vous êtes plus déçu par la défaite que par la 4e place ?

Oui. Les coachs ont préparé l’équipe, on a fait quelques changements. Pas mal de joueurs n’avaient pas trop joué. Je n’ai pas fait les calculs. Pendant le match, je ne savais pas contre qui on jouerait en barrages. J'entendais le staff crier, je n’écoutais même pas. Je m’en foutais. Je voulais qu’on gagne ce match et faire les calculs après. On ne peut pas tout maîtriser. Pour moi, c’était important de finir sur une victoire, gagner à La Rochelle, finir 3e. Bien évidemment, personne n’est mort. Il faut qu’on reste exigeant tout en se remettant la tête à l’endroit très vite, parce que le Racing nous a déjà battu à Jean Bouin et revient de loin. On sait bien à quel point ça va être un match difficile samedi prochain.

Ce derby en barrages est forcément alléchant pour les observateurs. Et pour vous ?

J'adore ce derby ! C'est super excitant. Il y a des gens que j'apprécie vraiment de l'autre côté, je n’ai rien à cacher. Je représente le Stade français mais j’adore jouer contre le Racing, il n’y a que des amis. On va tout faire pour grimper une marche de plus. Le Racing, s’il peut aller en demie et en plus s’il peut nous éliminer, ne s’en privera pas (sourire). Là, dès que je finis la conférence de presse, je prends l’ordi et les coachs et on commence à se préparer. Ça va être un match avec énormément d'enjeu. 4e c'est pas mal. En 2015, c’était le cas. Barrage contre Racing. On va essayer d’être superstitieux. C'est une étape très lointaine pour nous

Si demi-finale, ce sera face à Toulouse…

Ce n’est pas mon point fort de me projeter. Je suis en train de digérer un match de rugby. C’est une étape très, très lointaine. Ça va passer par une performance samedi. On va s’occuper de ça, on verra pour la suite.