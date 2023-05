Dans la troisième mi-temps exceptionnelle que nous vous avons diffusé ce mardi soir en direct sur Twitch, nous présentions nos nouvelles séries de podcasts, en dévoilant les meilleures anecdotes. Parmi elles, l'enregistrement d'un épisode avec Christian Califano dans le plus simple des appareils...

À l'occasion du Hall of Fame de Toulon en avril dernier, une bonne partie de la planète rugby avait rendez-vous sur la Rade. Christian Califano ancien international français présentait cette soirée qui mettait à l'honneur les légendes du Rugby Club toulonnais.

Pour l'un des épisodes de notre podcast "Do you speack rugby", Christian Califano répondait à nos questions. C'est dans le plus simple des appareils, en slip, que l'ancien pilier a accueilli nos collaborateurs. Ils racontent cette anecdote.