Après avoir réalisé l'exploit de battre le Leinster pour la deuxième fois consécutive en finale de Champions Cup, le Stade rochelais ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le club à la caravelle pense au doublé et à son premier Bouclier de Brennus.

Les trois jours de fête sont passés, La Rochelle doit désormais se réveiller. Après le superbe rêve vécu par les Rochelais samedi dernier sur la pelouse de Dublin, avec l'obtention d'une deuxième Champions Cup consécutive face au Leinster, les Maritimes ont eu le temps de célébrer. Comme l'an dernier, des images de liesse du côté du port de la cité rochelaise ont fait le tour de l'Europe et la joie des joueurs et du staff les a certainement poussés à consommer quelques litres de bières. Mais désormais, l'heure est au doliprane et à la concentration. La saison n'est pas terminée et après avoir glané un titre, La Rochelle veut faire le doublé. Une chose qui ne sera pas aisée puisqu'à part Toulouse (1996, 2021) et Toulon (2014), aucun club français n'a réussi cet exploit. Mais les exploits depuis samedi dernier, ça connaît à La Rochelle.

Dès les premières heures d’une journée historique samedi matin, jusqu’à dimanche en fin d’après-midi, la cité de La Rochelle a vibré, transpiré, espéré, pour enfin célébrer un week-end qui fera date. Récit.https://t.co/4oHIK9FUCB — Midi Olympique (@midi_olympique) May 22, 2023

Les Maritimes étaient d'ailleurs déjà très lucides avant succès (inter)continental, en évoquant la fin de saison en Top 14 et un Bouclier de Brennus qu'ils n'ont encore jamais soulevé. Jonathan Danty, avant la finale, se projetait : "L'année dernière, quand on a gagné en finale face au Leinster, ça a été particulier de revenir au Top 14 parce qu'on a pas mal arrosé le titre de champion d'Europe, comme toutes les équipes le font. C'est délicat de "switcher". On a appris de la saison dernière. Si l'on gagne, peut-être qu'on fera un peu moins la fête, qu'on essaiera de se reconcentrer si on veut aller chercher quelque chose qui serait énorme."

L'exemple de l'an dernier

Mais après la victoire, l'appel de la fête a forcément tenté l'ensemble du groupe, ce qui est fort compréhensible. Comme le soulignait Pierre Venayre, le Directeur Général, "Je vais être super honnête : pendant trois jours, on s'en fout. Il faut surtout prendre le temps de savourer. La vie passe trop vite pour galvauder ces petites journées qui vont arriver". Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, au contraire de l'année dernière, La Rochelle est déjà qualifiée pour les demi-finales de Top 14. De barrage compliqué sur la pelouse d'Ernest-Wallon, il n'y aura donc point, pour le plus grand bonheur de tous les Rochelais.

Alors oui, il faudra tout de même passer par San Sebastian, puis par une finale certainement relevée pour réaliser l'impensable. Mais ce qui est sûr, c'est que les Rochelais ont maintenant l'expérience de l'an dernier et surtout une envie folle. Pierre Boudehent concluait : "Ce qui c'est passé aujourd'hui (samedi), c'est très bien. Mais quand on y a goûté, on veut toujours plus. On fera tout pour réaliser le doublé."