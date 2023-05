Ce mardi, nous vous avons donné rendez-vous sur la chaîne Twitch du Midi Olympique pour une Troisième Mi-Temps exceptionnelle. Ce fut une nouvelles fois l'occasion de revenir sur le sacre de La Rochelle en Champions Cup, mais pas que. Quelques mots sur la finale de Pro D2 qui nous attend et puis des surprises dans la seconde partie de l'émission !

On va être honnête, on ne s'en lassera jamais. Les Rochelais ont écrit l'histoire sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin face au Leinster (27-26). Alors ce mardi soir, nous avons pris plaisir à sa remémorer le doublé maritime sur les terres irlandaises.

Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que la Champions Cup et le Top 14 dans la vie, il y a le Pro D2 aussi ! Ce samedi soir, la finale de deuxième division va se jouer sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon de Toulouse. Oyonnax et Grenoble ont rendez-vous pour arracher un billet pour la première division. Analyse et presque un pronostic de cette rencontre pendant l'émission !

Et pour finir dans la seconde partie, de nombreuses nouveautés ont été annoncés avec l'arrivée de nombreux podcasts sur Midi Olympique et Rugbyrama. Un bon moment que vous pouvez revoir juste ici !