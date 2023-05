Fraîchement éliminé en demi-finale de Nationale face à Dax, le club blagnacais prépare déjà la saison suivante. Christophe Deylaud prendra la tête de cette équipe à la place d'Eric Escribano.

Avec le départ d'Eric Escribano, manager depuis six saisons, le Blagnac rugby s’active déjà pour la saison prochaine. Si du côté dirigeant, c’est Luc Vignolles, le PDG de la société Manupro, qui prendra la présidence de la SASP, les choses s’accélèrent également côté sportif. Selon nos informations, après avoir un temps étudié la piste Raphaël Saint-André, c’est une personnalité "locale" que le nouveau président a décidé de nommer en tant que manager général, en la personne de Christophe Deylaud.

Deylaud manager et entraîneur des trois-quarts

Ce dernier s'occupera également des trois-quarts, en attendant qu’il désigne un entraîneur chargé de ce secteur. Il sera épaulé par Frédéric Medves comme entraîneur des avants. Côté terrain enfin, le BR devrait enregistrer la signature du demi de mêlée Bernard Reggiardo.

L'ancien international retrouvera donc les Blagnacais deux ans plus tard. Il avait entraîné l'équipe de 2015 à 2021 après ses passages à Agen et Bayonne. Christophe Deylaud pourra apporter toute son expérience à une équipe qui ne cesse de grandir. Pour rappel, cette saison les Caouecs se sont hissés en demi-finale de Nationale face à Dax et ne sont pas passés loin de créer l'exploit.