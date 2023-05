Après 22 ans de bons et loyaux services, Jean-Baptiste Péjoine va quitter le CA Brive à l'issue de la saison. L'actuel entraîneur des arrières corréziens est arrivé en 2001 au club en provenance du Stade bordelais. Il détient le record du nombre de matchs disputés avec la tunique du CAB, avec un total de 329 apparitions.

Une page va se tourner à Brive. Jean-Baptiste Péjoine va vivre son dernier match au coeur du CAB ce dimanche soir, sur la pelouse du Stade toulousain.

Ce mercredi, le club corrézien à officialisé le départ de l'ancien demi de mêlée. Arrivé en 2001, Péjoine est une véritable légende des Noir et Blanc. Il détient notamment le record du nombre de matchs disputés avec la tunique briviste. Il a pris part à 329 rencontres en 16 saisons. Depuis sa retraite sportive, il est en charge des arrières coujoux, sa mission va donc prendre fin ce dimanche soir.

C'est également précisé dans le communiqué, Brive devrait annoncer son remplaçant dans les prochains jours.

Jean-Baptiste Péjoine et le CA Brive se quitteront à la fin de la saison 2022/2023 après 22 années d’une belle aventure sous le maillot Noir et Blanc. \u26ab\ufe0f\u26aa\ufe0f



"J'ai été frappé par son intelligence"

Simon Guilham, le président corrézien, a tenu à rendre hommage à Péjoine : "Quand je suis arrivé au club fin 2006, l’un des premiers joueurs que j’ai rencontré a été Jean-Baptiste Péjoine. J’ai été frappé par son intelligence, sa détermination et son attachement au maillot briviste. Jean-Baptiste a joué encore pendant 10 ans avant d’endosser le rôle d’entraineur. Je suis persuadé qu’il réussira la suite de sa carrière grâce à ses grandes qualités et sa riche expérience."

Bien évidemment, Jean-Baptiste Péjoine a lui aussi pris la parole : "Durant plus de vingt ans, j’ai porté et défendu les couleurs de Brive, mon club de cœur, avec fierté, loyauté et abnégation, comme joueur puis comme entraîneur. Aujourd’hui une page se tourne, l’aventure ne se poursuit pas… Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance pendant ces nombreuses années."