La Section Paloise annonce ce mercredi la prolongation des contrats de trois espoirs. Brent Liufau (19 ans, troisième/deuxième ligne), Clément Mondinat (19 ans, demi d’ouverture/arrière) et Hugo Auradou (19 ans, deuxième ligne) poursuivent l'aventure avec le club béarnais jusqu'en 2027.

La Section récompense ses jeunes. Après la signature d'Émilien Gailleton (19 ans, centre et ailier) en janvier dernier, Pau annonce aujourd'hui la prolongation de Brent Liufau, Clément Mondinat et Hugo Auradou jusqu'en 2027.

Les trois joueurs cumulent une vingtaine de matchs en Top 14 et Challenge Cup. Brent Liufau et Hugo Auradou ont également eu la chance de participer au Tournoi des Six Nations U20. Liufau a disputé 4 rencontres avec le XV de France tandis que Hugo Auradou n'a porté la tunique bleue qu'une fois. Sorti blessé à la cheville lors du match face au Cheetahs début décembre et absent des terrains pendant plusieurs mois, Clément Mondinat n'avait pas eu cette chance.

Miser sur les plus jeunes

Lucas Broto, directeur du Centre de Formation, se réjouit de voir la confiance "du club envers ses jeunes joueurs mais également de Brent, Clément et Hugo envers le projet Section de demain."

De son côté, le manager palois, Sébastien Piqueronies, félicite les efforts des jeunes internationaux : "Nos joueurs de demain matchent déjà aujourd’hui en TOP 14 et Challenge Cup, nous assumons notre démarche et nous sommes particulièrement fiers de ces premiers résultats qui ne sont que le début de notre aventure béarnaise."