Le pilier droit de Clermont Davit Kubriashvili a écopé d'une suspension de onze semaines de la part de la commission de discipline de la LNR après avoir "manqué de respect envers l’autorité d’un officiel de match". Il ne reviendra que tard la saison prochaine.

La sanction est lourde et pourrait servir d'exemple. Ce mercredi, la commission de discipline de la LNR a communiqué sa décision quant à une éventuelle suspension du pilier droit de l'ASM David Kubriashvili. Le Géorgien, convoqué après un rapport des officiels du match face à Bayonne à Jean-Dauger, a été reconnu responsable d'"Action contre un officiel de match" et plus particulièrement de "Manquer de respect envers l’autorité d’un officiel de match". Un comportement jugé grave, qui a impliqué une sanction grave, puisque c'est un degré plus élevé que celui prévu au niveau supérieur qui a été retenu, soit une suspension de douze semaines. Une semaine a ensuite été ajoutée compte tenu que le joueur possédait déjà un casier disciplinaire.

Ducat aussi suspendu

Mais étant donné que Kubriashvili a exprimé des remords et s'est bien tenu avant et pendant l'audition, sa sanction a été baissée de deux semaines. C'est donc de onze semaines du suspension dont il a écopé. Il n'est pas le seul à avoir été suspendu ce jeudi. Le Palois Guillaume Ducat connaît lui aussi sa sanction après son carton rouge face à l'UBB. Pour son déblayage dangereux, il a écopé de quatre semaines de suspension, réduites à deux. Cette sanction pourrait même encore être réduite puisque le club et le joueur ont demandé à ce que Ducat bénéficie du Head Contact Process.