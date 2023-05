L'arrière Gwenaël Duplenne a signé un nouveau contrat avec le RC Vannes. Il est lié au club du Morbihan jusqu'en 2025.

Le RC Vannes a annoncé ce mardi la prolongation de Gwenaël Duplenne (1,86m, 87kg). L'arrière de 29 ans va poursuivre l'aventure dans le Morbihan jusqu'en 2025. Le club qui vient de se hisser jusqu'en demi-finale de Pro D2 face à Oyonnax peut se targuer de conserver un joueur préesnt au club depuis ses 12 ans (2006).

\u270d\ufe0f ??????̈? ???????? ?????'?? 2025 !



L’enfant du club reste à bord ! Arrivé au @RugbyClubVannes à l’âge de 12 ans, Gwenaël Duplenne rempile pour deux saisons supplémentaires sous le pavillon \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f



Plus d'infos \ud83d\udc49 https://t.co/rZj5BsPZQc#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/KcKlJXHiVY — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) May 23, 2023

Gwenaël Duplenne, qui s'est encore une fois montré très actif lors de la défaite en demie (26-21), est un joueur qui a su monter en puissance en fin de saison. Il cumule 16 feuilles de matchs dont 15 en tant que titulaire. Il était titulaire à l'arrière lors des douze derniers matchs du RC Vannes. "Je suis très heureux de pouvoir continuer de porter ce maillot qui est si spécial pour moi et de continuer à défendre les couleurs du RCV, a exprimé celui qui arbitre par ailleurs au niveau régional et en réserve de Fédérale. Tous ensemble, nous serons prêts à faire grandir encore et toujours ce club."