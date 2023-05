S'il avoue qu'il a été difficile pour lui de regarder la finale de la Champions Cup dans son canapé, le deuxième ligne du Stade toulousain Emmanuel Meafou veut profiter du temps de récupération de la semaine passée et de la réception de Brive dimanche soir pour se projeter vers la demi-finale de Top 14. Ce sera l'occasion de sécuriser le fauteuil de leader pour une génération qui a encore soif de titres.

Le Stade toulousain est déjà assuré d'être qualifié pour les demi-finales du Top 14, mais l'objectif de cette réception de Brive est-il de sécuriser votre première place ?

Oui, c'est vrai, nous avons très envie de finir premiers de la phase régulière. Déjà parce que c'est une place qu'on a occupée pendant presque toute la saison, donc il est important pour nous de la conserver. Voilà pourquoi on voit ce match contre Brive comme une nouvelle étape. Et on sait que c'est un adversaire difficile à battre car il a gagné plusieurs fois à l'extérieur sur le terrain de grosses équipes, notamment à Montpellier il y a moins de trois semaines. On ne l'aborde pas comme une rencontre facile mais, je le répète, comme une étape qui nous doit nous emmener vers la demi-finale ensuite.

Pour faire le plein de confiance avant cette échéance ?

Oui, surtout qu'on a perdu face à une belle équipe de Perpignan lors de la dernière journée. Il faut donc faire un gros match contre Brive. Chacun d'entre nous a conscience qu'on peut battre n'importe quel adversaire mais cette confiance, elle doit être présente bien avant la demie. Notre travail commence dimanche soir, et doit se poursuivre durant la semaine des barrages.

Il y a eu beaucoup de déception après la défaite en demi-finale de Champions Cup au Leinster. Sentez-vous qu'elle est digérée désormais ?

Cela a été dur. Nous avons regardé la finale samedi. Félicitations à La Rochelle mais c'était difficile de voir ce match, sur notre canapé... Nous avons eu l'opportunité d'atteindre cette finale, donc cela fait mal d'observer une autre équipe française, qu'on a l'habitude d'affronter, la disputer. Il faut l'accepter mais on doit maintenant corriger nos erreurs et nous projeter sur la suite.

Vous avez pu bénéficier d'un temps de récupération du coup. A-t-il été précieux ?

Oui, cela fait du bien. Physiquement, c'est toujours un peu dur mais c'est surtout mentalement que c'est bénéfique, de passer du temps avec la famille ou les amis.

Après les deux demi-finales perdues de l'an passé, cette nouvelle défaite en demi-finale renforce-t-elle votre envie d'aller chercher un titre ?

Bien sûr, on va s'en servir. Toulouse possède une grande équipe, avec de très grands joueurs et cette génération veut encore gagner beaucoup de titres. Certes, nous avons fait le doublé il y a deux ans mais ce n'est pas suffisant à nos yeux. Chacun d'entre nous a envie de remporter d'autres Brennus et d'autres Champions Cup dans les mois et les années à venir. Aujourd'hui, notre chance, c'est d'être toujours en course pour remporter un titre en Top 14. Croyez-moi, on n'attendra pas d'être à Saint-Sébastien (lieu des demi-finales, NDLR) pour basculer, on va le faire dès ce week-end.

Mais vous avez déjà un peu cette demi-finale à Saint-Sébastien dans la tête...

Évidemment, mais parce qu'on veut utiliser ce match contre Brive pour préparer la demi-finale. Après, il faut faire attention à ne pas trop regarder devant et à se concentrer pour réaliser une bonne performance dimanche.