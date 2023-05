Christian Lanta, ancien manager de Perpignan revient sur la montée de l'USAP en Top 14 à l'issue de la saison 2017/2018. Il raconte les coulisses de ce titre.

Leader de la phase régulière, indomptable en demi-finale face à Mont-de-Marsan, vainqueur des deux confrontations face à Grenoble quelques mois plus tôt… Perpignan retrouve le FCG à Toulouse, pour une finale très alléchante

L'USAP s'impose 38-13. Après quatre années de purgatoire, l’Usap est sacrée championne de France de Pro D2 et retrouve le Top 14. Deux jours plus tard, joueurs et entraîneurs sont célébrés par tout un peuple au pied du Castillet.

Christian Lanta, ancien manager de Perpignan raconte les coulisses de ce titre.