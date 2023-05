Victime d'un coup de coude accidentel de Camille Chat, Vinaya Habosi a le plancher orbital fissuré. Ce qui compromet grandement sa fin de saison.

C'est un coup de coude accidentel de Camille Chat à l'origine de cette tuile. Résultat de ce "chambrage", Vinaya Habosi a le plancher orbital fissuré et devrait manquer trois à quatre semaines de compétition au minimum. Ce qui met en cause sa participation au barrage et à une éventuelle demi-finale à Saint-Sébastien.

Tout s'est déroulé au sud de Valence en Espagne, où le Racing 92 participe à un stage pour préparer le sprint final, comme le révèle L'Equipe. Après avoir battu le RCT avec le bonus offensif (43-7) lors de la dernière journée, les Franciliens sont assurés d'être qualifiés en phase finale. Laurent Travers et son staff ont donc pensé à ce séjour pour faire peut-être encore mieux, puisqu'une victoire à Clermont serait synonyme de barrage à Nanterre. Cependant, il se déroulera quoi qu'il arrive sans l'ailier fidjien. Un coup dur pour le Racing qui comptait sur son international depuis son arrivée en tant que joker médical (7 titularisations sur 7 possibles ; 4 essais).