Les victoires de La Rochelle et Toulon ont permis à la France de rester impériale en Europe, au niveau des clubs. Pour la troisième année d'affilée, la Challenge Cup et la Champions Cup ont été remportées par deux équipes de l'Hexagone.

L'Europe est tricolore. Après la victoire de Toulon en finale de Challenge Cup (face à Glasgow, 43-19) et celle de La Rochelle en finale de Champions Cup (face au Leinster, 27-26), la France poursuit sa domination sur le Vieux Continent, au niveau des clubs. Grâce aux succès des Varois et des Rochelais, les deux compétitions européennes sont aux mains d'équipes françaises pour la troisième année d'affilée.

Pour la 3e année consécutive, la France rafle les deux trophées. Un immense bravo au Stade Rochelais qui réussit l’exploit de conserver son titre cette fois à Dublin, et au RCT, qui succède au LOU Rugby. La France trône tout en haut du rugby professionnel de clubs dans le monde pic.twitter.com/blM4OeD233 — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) May 20, 2023

En 2021, Montpellier et Toulouse avaient été sacrés avant que Lyon et La Rochelle ne leur succèdent l'année suivante. Après un Grand chelem dans le Tournoi des 6 Nations en 2022 et une deuxième place au classement mondial en 2023, la France prouve une nouvelle fois qu'elle est une nation majeure du rugby mondial, tant sur la scène internationale qu'avec ses clubs.

Dix finales de coupe d'Europe en onze années

En Champions Cup, les clubs français rayonnent depuis plus de dix ans. Sur les onze dernières finales, seule l'édition 2019 (Saracens - Leinster) n'a pas vu au moins un club français sur la dernière marche continentale. Toulon, Clermont, le Racing et La Rochelle ont chacun disputé trois finales. Toulouse en a disputé une (2021) pour glaner sa cinquième étoile.

La dernière finale 100% étrangère opposait le Leinster aux Saracens, en 2019. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

La tendance s'incline légèrement en Challenge Cup avec huit finales avec au moins un club français en onze éditions. Néanmoins, la dernière finale 100% étrangère remonte à 2018. À l'époque, Cardiff avait triomphé sur Gloucester.