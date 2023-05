Dans un match retour peu animé, Valence Romans s'est imposé 16 à 12 face à Albi. Les Dromois, vainqueurs à l'aller, s'était déjà assurés une belle avance. Ils retrouvent la Pro D2 après 2 saisons en Nationale et disputeront la finale le samedi 27 mai face au vainqueur de la dernière demi-finale opposant Dax et Blagnac ce samedi à 19h30.

On connaît le premier promu en Pro D2 ! Après s'être largement imposé sur la pelouse d'Albi lors du match aller, Valence-Romans a scellé sa place à l'échelon supérieur pour la saison prochaine.

Valence Romans profite des maladresses adverses

Après un bon début de match des visiteurs du jour, le VRDR a su prendre les devants au bon moment. Alors qu'Albi réussissait à tenir le ballon et à multiplier les temps de jeu, les fautes de main étaient bien trop nombreuses pour concrétiser et c'est bien Valence-Romans qui en profitait. Les locaux s'offraient alors un premier essai et creusaient un petit écart précieux.

Les hommes de Johann Authier s'en remettaient par la suite au pied de leur butteur avant un dernier essai d'Alexis Armary dans les ultimes secondes de ce match pour s'imposer 18-12. Valence Romans retrouve donc la Pro D2. Les Damiers tenteront de s'offrir le bouclier face au vainqueur de la dernière demi-finale opposant Dax et Blagnac ce samedi à 19h30.