Dix ans après le succès de Toulon en Champions Cup, Mathieu Bastareaud a remporté la Challenge Cup avec le RCT, sur la même pelouse de l'Aviva Stadium. Après des années minées par les blessures, Basta prenda sa retraite en sortant par la grande porte.

Mathieu Bastareaud a dû y voir un signe. Au retour de la mi-temps de Toulon - Glasgow, le désormais troisième ligne a fait son apparition au centre, à la suite de réorganisations tactiques dues aux sorties de Gabin Villière et de Duncan Paia'aua. Comme dix ans auparavant, lors d'un Clermont - Toulon. Ce soir-là, il était le capitaine d'un Toulon made in Mourad Boudjellal qui défiait ce qui devenait son meilleur ennemi. Comme en demi-finale, il avait été élu homme du match. Ballon en main, il avait avancé sur chaque charge. Mais c'est surtout l'activité défensive de celui qui arborait alors une crête qui avait marqué. Avec dix-sept plaquages, il avait terminé meilleur plaqueur de la rencontre. Son grattage entraînant la pénalité de Julien Bonnaire à la 30e a été décisif. Et que dire de son contre sur le drop de David Skrela, en toute fin de match ? Les supporters des deux camps ne l'ont certainement pas oublié !

⏱️80' | 19-43



Le RCT remporte pour la première fois de son histoire la Challenge Cup !



Bravo les gars

Interrogé sur la vitesse de la nouvelle pépite du rugby tricolore Wesley Fofana, en avant-match, il en avait rigolé. Il s'était ensuite régalé face au jeu frontal proposé par l'ASM, se présentant comme le parfait complément du virevoltant Matt Giteau. La preuve, Maxime Mermoz avait vécu toute la finale depuis le banc de touche, seul remplaçant ne rentrant pas en jeu. "On s'est battu pendant 80 minutes, on a tout donné. C'est énorme de gagner un titre avec cette équipe, cette bande de copains. Avant le match, personne ne pensait qu'on pouvait le faire, c'est magnifique. On savait que physiquement ça serait éprouvant. On a tenu bon, on a montré qu'on avait des tripes. Je suis venu ici pour vivre des moments comme ça", lachaît-il à l'issue de la rencontre.

Une fin en beauté

Mathieu Bastareaud au centre, ce n'était plus arrivé depuis le 9 février 2020, avec New York en MLR. Une autre époque. Depuis, le joueur formé à Massy a enchaîné les galères. Une rupture du ligament croisé en décembre 2020, avec le LOU. Puis une rupture du ligament croisé des deux genoux en même temps, deux matchs seulement après son retour en novembre 2021. Qui plus est sur son ancien jardin de Mayol. Alors, contre Glasgow, Bastarocket a savouré ce retour à ses premiers amours.

"Je ne vais pas faire de mystère, ce sera mon dernier trophée. Et la semaine prochaine, ce sera mon dernier match à Mayol. J'ai serré les dents pendant un an parce que je voulais arrêter sur mes deux jambes et je souhaitais gagner un nouveau titre à Toulon pour montrer que je n'étais pas venu à l'Ehpad. J'ai la chance de remporter un dernier trophée avant de tirer ma révérence.", a-t-il lâché en fin de match au micro de Bein Sport. Dans une rencontre où le résultat était quasiement scellé au retour des citrons (21-0), il a pu savourer. Le jeu tout en vitesse des flèches toulonnaises l'a déservi. Mais la joie de soulever le trophée compensera ses trois petits ballons touchés et trois plaquages effectués. Car le capitaine Charles Ollivon a laissé Mathieu Bastareaud soulever le trophée. Mathieu Bastareaud s'était peut-être donné rendez-vous dans dix ans...