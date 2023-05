Ce vendredi soir, Toulon a remporté pour la première fois de son histoire la Challenge Cup face à Glasgow sur le score de 43-19. À l'issue de la rencontre, Cheslin Kolbe a craqué, submergé par l'émotion. L'ailier sud-africain a avoué avoir vécu une saison très difficile et savoure ce trophée remporté avec le RCT.

Sa carrure et son casque rouge vissé sur la tête le ferait passer pour un homme insubmersible, et pourtant. Cheslin Kolbe a craqué sur la pelouse du l'Aviva Stadium de Dublin ce vendredi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final. Élu homme du match par l'EPCR, l'international sud-africain s'est exprimé au micro de France Télévisions.

En larmes, l'ancien joueur de Toulouse a raconté la saison difficile qu'il a vécue, malgré ce sacre en Challenge Cup : "Il y a énormément d'émotions qui se bousculent. Avec toutes les blessures que j'ai dûes affronter, cette saison a vraiment été difficile pour moi... Je suis tout simplement heureux d'avoir pu être sur le terrain pour disputer cette finale et remporter cette compétition. Je savoure l'instant présent et je salue également tous nos supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Dublin."

En effet, le Springbok est passé par la case infirmerie à trois reprises lors de cet exercice 2022/2023. Victime d'une fracure de la mâchoire l'été dernier avec l'Afrique du Sud face au pays de Galles, il n'était revenu à la compétition qu'au mois d'octobre en Top 14. Ensuite, toujours avec le maillot de la sélection nationale sur les épaules, il s'était blessé à la cuisse en novembre face à l'Italie en marquant un essai. Et puis, le dernier pépin physique en date, c'était face à Lyon, le 25 mars dernier en championnat. Une blessure à la cheville... une nouvelle fois en célébrant une réalisation de sa part, qui l'a privé de compétition pendant un peu plus d'un mois.

Cheslin Kolbe a été élu homme du match de la finale de Challenge Cup par l'EPCR. PA Images / Icon Sport

"Chaque finale est spéciale"

On a beau avoir soulevé le trophée Webb-Ellis il y a maintenant quatre ans, on ne perd pas la soif de titres pour autant. Face à Glasgow, Cheslin Kolbe a remporté son premier trophée avec le RCT. Celui qui a gagné le Top 14 par deux fois et la Champions Cup avec Toulouse a exprimé sa joie de pouvoir placer la Challenge Cup dans son armoire à trophées : "Chaque finale est spéciale. Je suis juste heureux de faire partie des joueurs qui ont la chance de disputer ce genre de rencontres. Je pense aussi fort à ma famille et aux supporters, encore une fois."

Quelques fois annoncé sur le départ ces derniers mois, il n'est toujours pas assuré de voir Kolbe porter le maillot rouge et noir la saison prochaine. Néanmoins, il a écrit la plus belle page de son histoire avec Toulon ce vendredi soir.