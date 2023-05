Le troisième ligne de Bordeaux Corentin Coularis rejoint la Pro D2. Il s'est engagé avec Montauban pour deux saisons. Le deuxième ligne Maselino Paulino, lui, s'en va.

Sixième recrue pour Montauban ! Après Lewis Bean, Thomas Fortunel, Thomas Larregrain, Tietie Tuimaga et Frank Bradshaw, c'est Corentin Coularis qui s'est engagé avec les Haut-Garonnais. Le club a annoncé cette mutation ce vendredi. Le joueur s'est engagé à Sapiac jusqu'en 2025. Le jeune troisième ligne (20 ans) arrive de l'Union Bordeaux Bègles. Après avoir été formé à Auch puis au Stade toulousain, il a rejoint la Gironde en 2020.

Pas de pont pour les annonces! L'USM Sapiac un nouveau 3ème ligne en la personne de Corentin Coularis qui signe pour 2 saisons!



Cette saison, Corentin Coularis n'a disputé qu'une seule rencontre avec l'UBB, sa première et son unique à ce jour dans le monde professionnel. Il était titulaire en troisième ligne aile avec Bordeaux, lors de la défaite aux Sharks de Durban (32-3), et a joué l'intégralité de la rencontre. Il a également disputé le tournoi de rugby à sept de l'InExtenso SuperSeven. Après un maintien arraché à l'avant-dernière rencontre, Montauban, essaiera, la saison prochaine, d'avoir une fin de saison plus sereine.

Mais cela sera sans Maselino Paulino. L'USM a annoncé le départ de son puissant deuxième ligne samoan. Le joueur de 34 ans, déjà passé par le Lou, Narbonne ou Mont-de-Marsan n'a joué que huit matchs cette saison, dont la moitié comme titulaire.