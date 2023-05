Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 6, les records que la génération française peut battre (ou égaler) lors de la Coupe du monde 2023 !

1 : le premier titre suprême

C'est évidemment LE record à battre. Le plus important de tous, celui qui (peut-être au contraire des autres) personne, mais absolument personne, n'oubliera jamais. L'équipe de France, sur sa terre, pourrait remporter le tout premier trophée William Webb Ellis de son histoire. Si elle est évidemment déjà un pays majeur du rugby et que sa présence parmi les grands n'est plus à prouver, ce succès final ferait rentrer, à la cinquième place, la France dans le cercle fermé des nations à l'avoir remporté. Finaliste à trois reprises (1987, 1999 et 2011) et troisième en 1995, la France du duo sélectionneur et capitaine Galthié - Dupont pourrait écrire l'histoire du sport, français et mondial.

Gael Fickou pourrait entrer encore un peu plus dans la liste fermée des joueurs à 80 sélections et plus Icon Sport - Icon Sport

79 : le podium pour Fickou

Le plus expérimenté de tous les Bleus qui devraient disputer la Coupe du monde, c'est lui. Gaël Fickou (29 ans) pourrait bien rentrer au panthéon des plus grands joueurs du XV de France. Actuellement, le trois-quart centre du Racing 92 est à 79 sélections sous la tunique tricolore. Un chiffre impressionnant puisqu'avec ce nombre de sélections il devance d'autres monstres sacrés comme Frédéric Michalak ou encore Abdelatif Benazzi. Mais ce n'est pas tout. Le patron de la défense français pourrait atteindre, dans l'idéal et si tout se passe pour le mieux, les 90 caps avec le coq sur le coeur. En effet, ce ne sont que des projections mais il faut évidemment espérer le meilleur pour ce cadre des Bleus.

S'il venait à disputer les quatre matchs de préparation du XV de France avec l'échéance, il atteindra les 83 sélections et entrerait dans le top 10, même top 9. En participant aux quatre matchs de poule (Nouvelle-Zélande, Uruguay, Namibie et Italie), il en serait donc à 87, doublerait Damien Traille et deviendrait le 6ème joueur le plus capé des Bleus. Et pour quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus fou, si les Bleus vont en finale de leur mondial, il serait donc à 90 présences avec le XV de France et entrerait dans le top 5 de l'histoire de l'équipe de France et égalerait Olivier Magne, à 29 ans. Colossal.

Damian Penaud a inscrit 26 réalisations sous le maillot bleu Icon Sport - Icon Sport

32 : Penaud, décisif parmi les décisifs

Le sérial marqueur et possible meilleur attaquant de la planète rugby Damian Penaud pourrait lui aussi entrer dans la liste très fermée des meilleurs marqueurs de l'histoire du rugby français. Selon le nombre d'essais qu'il inscrira dans le compétition, le Clermontois et futur bordelais pourrait s'immiscer dans le podium des meilleurs marqueurs tricolores des Bleus en CDM. Actuellement, il détient 26 réalisations sous le maillot bleu et se classe cinquième au classement des meilleurs marqueurs à égalité à Philippe Bernat-Salles et Émile Ntamack. La Coupe du monde en France pourrait bien lui permettre de passer un cap supplémentaire. Celui qui a connu sa première sélection en juin 2017 n'est qu'à quatre essais de la légende Philippe Sella (30). Il est également à six réalisations du troisième Philippe Saint-André et ses 32 essais. Un stade que pourrait bien atteindre celui qui n'a pas encore marqué dans la compétition reine.