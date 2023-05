C'est l'occasion pour le Leinster de prendre sa revanche. Défaits l'année dernière par La Rochelle en finale de Champions Cup à Marseille (21-24) , les hommes de Leo Cullen retrouveront cette même équipe à Dublin samedi à 17h45, à l'Aviva Stadium de Dublin. Pour l'occasion, le manager irlandais a reconduit pratiquement la même équipe que face au Leicester en demi-finale, à une différence près : Josh an Der Flier au poste de troisième ligne.

La composition du Leinster 15. Keenan ; 14. J. O'Brien, 13. Ringrose, 12. Henshaw, 11. Lowe ; 10. R. Byrne, 9. Gibson-Park ; 7. Van Der Flier, 8. Conan, 6. Doris ; 5. Ryan (cap.), 4. Molony ; 3. Furlong, 2. Sheenan, 1. Porter. Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. Ala'alatoa, 19. Jenkins, 20. Baird, 21. L. McGrath, 22. Frawley, 23. Ngatai.

Absent depuis le quart de finale face à Leicester, James Lowe fait son retour à l'aile. Robbie Henshaw et Ronan Kelleher reviennent eux aussi après plusieurs semaines d'absence. Pour ce qui est du paquet d'avants, aucun changement n'est à signaler par rapport à la demi-finale face à Toulouse. Sortis blessés en quart de finale de l'URC face aux Sharks il y a deux semaines, Tadhg Furlong et Cian Healy seront bel et bien présents pour la finale. Le Leinster a mis toutes les chances de son côté pour décrocher sa cinquième étoile européenne après leurs échecs en 2019 et 2022.