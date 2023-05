Le Leinster s'est imposé le week-end dernier en quart de finale de l'URC face aux Sharks. Avec une équipe remaniée à certains postes, les Irlandais ont fait le travail et joueront le Munster samedi pour une place en finale. Face aux Sud-Africains, trois joueurs importants sont sortis touchés à quinze jours d'affronter La Rochelle.

La grande finale de la Champions Cup approche entre le Leinster et le Stade rochelais, et à chaque petite contrariété physique d'un côté comme de l'autre, l'inquiétude est décuplée. Ce fut le cas lors de Toulon - La Rochelle où les supporters maritimes ont vu quatre de leurs joueurs sortir touchés durant la rencontre. A priori, plus de peur que de mal pour Joel Sclavi, touché à l'œil, Thomas Berjon, victime de crampes, Seuteni secoué à l'épaule et sorti par précaution ou encore Uini Atonio, qui préserve son genou, et Will Skelton sa cheville. Pour Teddy Thomas, une blessure musculaire au mollet est redoutée, et sa présence en finale face au Leinster incertaine.

Le Leinster est dans la même situation. Opposé aux Sharks en quart de finale de l'URC, Leo Cullen avait décidé de titulariser un XV mixé entre habituels titulaires, et joueurs moins utilisés dans les grands rendez-vous. Ainsi, le troisième ligne Josh Van der Flier était absent, tout comme le centre Garry Ringrose et le deuxième ligne Ross Molony. Une équipe remaniée qui n'a pas empêché le champion d'Europe 2018 de s'imposer largement (35-5).

Furlong, Ryan et Healy touchés

Jamison Gibson-Park a débuté sur le banc, Jack Conan également. Face aux Sud-Africains, trois joueurs majeurs sont sortis blessés. Le pilier international Tadhg Furlong, le deuxième ligne Ryan Baird et le vétéran Cian Healy. Après la rencontre, Leo Cullen a voulu minimiser l'inquiétude concernant les deux premiers, très importants dans le XV titulaire du Leinster. "Il va bien", assurait le manager du Leinster concernant son pilier droit. Ryan Baird portait une botte de protection au pied à l'issue de la rencontre. "Je pense qu'il cherche juste à attirer l'attention. Il va bien. Il a eu un problème mineur avec son pied mais rien d'important". L'homme fort du Leinster bluffe-t-il ? Sans doute un peu. Reste que le Cian Healy, qui a remplacé Furlong, est lui aussi sorti touché, et les craintes le concernant ont été confirmées par le manager de la province irlandaise. "J'espère que ce n'est pas trop grave, mais nous vérifierons. C'est probablement lui le souci principal."

Le week-end prochain, les Leinstermen affronteront le Munster en demi-finale de l'URC, à une semaine de la revanche face à La Rochelle en finale de Champions Cup. Leo Cullen choisira-t-il de laisser ses cadres au repos, au détriment du championnat ? Rien n'est moins sûr, d'autant que le Leinster compte déjà plusieurs absents de marque. En effet, Jonathan Sexton est forfait jusqu'à la fin de la saison. Quid de James Lowe, blessé aux adducteurs et absent de la demi-finale face à Toulouse ?