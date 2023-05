Bigard et le rugby, une histoire d'amour qui dure

Si l’engagement de Bigard auprès du rugby s’intensifie avec les années, c’est que leurs histoires respectives sont étroitement liées.

C’est une marque qui est aujourd’hui bien ancrée dans le monde du rugby français. Bigard a su s’imposer comme une évidence auprès du public spécialiste grâce à une belle présence, notamment au sein des clubs professionnels et amateurs. Les plus connus à ce jour sont : le Stade rochelais, le Castres olympique ou encore le Racing 92. Trois écuries bien implantées dans l’élite et qui portent les couleurs de Bigard.

Mais l’origine de cette association est plus ancienne. « Mon père a pratiqué le rugby en école de commerce et c’est là qu’est venue sa passion pour ce sport », raconte Mathieu Bigard, directeur du groupe éponyme. « Dans les rachats de sociétés que nous avons effectués à partir du milieu des années 1990, il s’est trouvé que le directeur du site d’Agen, Alain Garbino, était un ancien joueur du SUA. » L’ex-pilier, qui a souhaité prolonger son soutien au club, a ainsi été le lien entre son entreprise, Bigard, et le SUA, entité historique du sport français. « Le paradoxe était de voir ce club en difficulté économique, avec une vente du stade à la ville, mais très performant sportivement, poursuit Mathieu Bigard. Pour participer à la phase finale 2002 dans de bonnes conditions, mon père a accepté d’aider le club financièrement. Nous avons non seulement réussi un beau succès sportif en atteignant la finale, mais il y a surtout eu beaucoup de retours très positifs de nos clients et amis qui ont remarqué ce sponsoring grâce à la diffusion télévisée. » La relation se développe et un premier lien entre Bigard et le rugby est tissé.

Un ancrage fort dans le territoire

« Pour nous, société familiale, ce sont les hommes qui sont au cœur de nos engagements. Et à chaque fois, ce sont les directeurs de nos usines qui ont été les premiers contacts avec les clubs pour démarrer ces beaux partenariats », explique Mathieu Bigard.

Mathieu Bigard, directeur du groupe éponyme. DR

Ainsi, on retrouve Bigard associé à Castres l’année d’après, puis au Stade rochelais et dernièrement au Racing. Localement, les soutiens de Bigard aux clubs sont proches de leurs implantations : Agen, Castres, Rungis pour le Racing, Celles-sur-Belle et La Roche-sur-Yon pour Le Stade Rochelais ou encore Cuiseaux pour l’US Bressane. « On se rend compte finalement que cette passion du rugby, au-delà de l’équipe dirigeante, est partagée par beaucoup de directeurs de site et de nombreux collaborateurs, note Virginie Le Port, responsable marketing. Ce sont des régions très marquées par la culture et l’histoire du rugby. D’ailleurs, Jean-Paul Bigard et ses fils rendent visite de manière fréquente aux différents directeurs de sites et partagent l’actualité du ballon ovale. »

Châteaurenard, Anglet ou encore Grasse, des places fortes du rugby amateur, sont également sponsorisées par Bigard. « Ces multiples partenariats nous permettent d’adosser la marque à de fortes valeurs communes telles que l’engagement, le collectif, la solidarité et bien sûr la tradition. Des activations dans les stades se développent pour faire croître la notoriété, aller à la rencontre du grand public et développer de la proximité avec nos consommateurs », complète Virginie Le Port.

La transmission, une histoire de famille

Si aujourd’hui le groupe est leader de la viande de bœuf et de porc, avec plus de 5 milliards de chiffre d’affaires et 60 sites en France, la marque a su rester proche des territoires grâce au caractère humain conservé par la famille Bigard. Dans le rugby, cette notion est très présente et le XV de France actuel en est l’exemple parfait. Malgré l’avènement du professionnalisme, le rugby a su conserver un attachement fort à la famille.

Emile Ntamack à droite de ses fils Théo et Romain. Icon Sport - Abaca

C’est pourquoi, vingt ans après leurs pères, Romain Ntamack et Damian Penaud font les beaux jours de la sélection, et Alexandre Roumat commence à pointer le bout de son nez. De même que pour Bigard, le fondateur Lucien a transmis son amour pour le métier et sa passion pour l’entreprise à son fils Jean-Paul, qui le rejoint à la direction en 1975. Vingt ans plus tard, ce dernier lui succède et aujourd’hui, la troisième génération est présente avec Mathieu et Maxence.

« L’Art de la viande »

La famille Bigard est parvenue à perpétuer l’excellence qui se résume dans sa signature « L’Art de la viande », tant par le travail et l’innovation, inscrits dans l’ADN du groupe, que par la qualité. Nous retrouvons cette même excellence avec ses partenaires que sont le Stade rochelais, champion d’Europe en titre, le Castres olympique, finaliste sortant et deux fois champion de France, ou encore le Racing 92, champion de France en 2016.

« L’Art de la viande » c’est aussi le plaisir et le goût du partage. Le parallèle avec le rugby est une fois de plus immédiat, particulièrement en cette période de phase finale où les instants de convivialité autour d’une pelouse sont difficilement comparables. « La phase finale est festive mais toute la saison l’est aussi, précise Mathieu Bigard. Chaque match nous permet de rencontrer les clubs, les joueurs et de partager ces moments avec nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs. Dans tous les clubs où nous sommes partenaire, il y a ce côté festif à chaque match où la viande est toujours savourée. Il y a le goût de la victoire, mais aussi des bonnes choses. Ces matchs sont toujours un plaisir. » Bigard et le rugby, c’est une évidence en tous points.