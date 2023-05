Les signatures officielles d'Apisai Naqalevu et Tavite Veredamu à l'USAP, Arthur Bonneval reste fidèle à Brive, le staff de Provence Rugby officialisé, un ballon intelligent lors du mondial des moins de 20 ans ou encore Raffaele Costa Stori qui reste à Béziers... Voici les cinq infos de ce mercredi.

Naqalevu et Veredamu arrivent à Perpignan

Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique début mai, l'arrivée de Tavite Veredamu a été officialisée par Perpignan. En fin de contrat avec le Lou, Veredamu rejoint les rangs du club catalan pour une saison, plus une en option. L'ancien international à VII sera rejoint par le centre de Clermont Apisai Naqalevu. Après cinq saisons en Auvergne, le Fidjien a officiellement donné son accord avec l'USAP et sera catalan la saison prochaine.

Bonneval reste à Brive malgré la relégation du club

Arthur Bonneval reste fidèle à Brive. Malgré la relégation du CAB, actée le week-end dernier avec la défaite à domicile face à Castres, l'ailier a accepté une prolongation de contrat de deux ans en Corrèze, annonce l'Équipe ce mercredi. Arrivé en janvier en tant que joker médical de Joris Jurand, celui qui a disputé la première partie de saison avec Toulouse a ensuite été une pièce importante de l'équipe de Patrice Collazo. Souvent titulaire, il est apparu onze fois cette saison sous le maillot briviste.

Provence Rugby officialise son staff pour la saison prochaine

Comme évoqué dans nos colonnes la semaine dernière, Julien Dupuy rejoindra bien le staff de Provence Rugby la saison prochaine. Le club aixois a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'ancien joueur du Stade Français au poste d'entraîneur des trois-quarts et du jeu d'attaque. Julien Dupuy intègre le staff aux côtés de Rémy Ladauge (entraîneur de la défense) et de Jacques Delmas (entraîneur des avants), qui prolonge d'une saison. L'Argentin Mauricio Reggiardo en sera le manager général pour la troisième saison consécutive.

Mondial -20 ans : un ballon intelligent va aider l'arbitrage

Comme confirmé par World Rugby dans un communiqué, le nouveau ballon intelligent sera testé dans des conditions réelles de match lors du Mondial des moins de 20 ans (24 juin au 14 juillet). Contrairement aux autres projets, celui-ci viendra aider les arbitres et notamment celui en charge de la vidéo, à détecter des choses que l'œil humain peut difficilement percevoir, même aidé par des ralentis. "Ces points concernent notamment la question de savoir si une passe en-avant a été effectuée, si le ballon a franchi la ligne d'en-but, si le ballon a été touché en vol, où le ballon est sorti en touche et si un lancer en touche était droit", explique le communiqué de World Rugby.

Costa Storti signe un an de plus à Béziers

Les supporters du Stade français attendaient son retour mais Raffaele Costa Storti restera bien du côté de l'Hérault la saison prochaine. L'ailier international portugais a convenu d'une prolongation de son contrat avec Béziers et restera au moins un an de plus sous les couleurs rouges et bleues. Prêté par le Stade français, il a inscrit dix essais en douze matchs de Pro D2 cette saison, ce qui fait de lui un des meilleurs marqueurs de la compétition.