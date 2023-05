Après la défection de la France pour l'organisation de la Coupe du monde 2025 de rugby à XIII sous plusieurs formats (fauteuils, femmes, hommes et jeunes), l'Australie et la Nouvelle-Zélande se sont montrées intéressées à une candidature commune.

Les malheurs de la France pourraient faire le bonheur de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La Coupe du monde de rugby à XIII (fauteuils, femmes, hommes et jeunes) ne se déroulera pas dans l'hexagone, faute de moyens financiers. Exit le projet "France 2025". Une aubaine vue d'Océanie ! Greg Peters, directeur de la fédération néo-zélandaise de rugby à XIII n'a pas traîné. Moins de 24 heures après l'annonce du retrait de la France, il a annoncé publiquement, dans le média local Stuff, la réflexion de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie pour rependre l'organisation des quatre tournois : "Luc Lacoste (président de la Ligue française de rugby) et France 2025 ont fait de leur mieux pour que cela se produise. Mais c'était un pas de trop et avec l'incertitude politique et économique qui règne en France en ce moment, cela n'arrange pas la situation. Nous sommes intéressés par l'exploration de propositions alternatives dans cette partie du monde, avec nos collègues de l'ARLC (la fédération australienne de rugby à XIII) et d'autres, afin de créer un tournoi alternatif et passionnant qui pourrait remplacer France 2025."

Des îles du Pacifique dans l'aventure ?

Cette organisation conjointe ne serait pas une première : les deux pays, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avaient accueilli l'évènement en 2017. D'ailleurs, Greg Peters n'a pas exclu que les deux pays soient rejoints par d'autres nations. Des îles du Pacifique pourraient, elles aussi, être hôtes de la compétition. "Apporter un élément véritablement de ces pays serait spécial et valoriserait la contribution des îles du Pacifique à notre grand sport", a-t-il confié. Les fédérations australienne et néo-zélandaise recherchent, à l'heure actuelle, des financements pour pouvoir organiser la Coupe du monde de rugby à XIII.