La Coupe du monde 2025 de rugby à XIII, prévue sur le territoire national, est compromise. En cause : trouver des villes hôtes pour les épreuves du XIII Fauteuil et des U19.

11 janvier 2022, le mouvement treiziste français est aux anges. Le projet du président Luc Lacoste, d’accueillir la Coupe du monde sur le sol français, est ainsi accepté et validé par la Fédération internationale. Comme en 1954 et 1972, la France accueillera (seule) la Coupe du monde 2025. Une compétition XXL avec quatre compétitions regroupant les hommes, les féminines, le XIII Fauteuil et les U19 soit un total de 128 rencontres sur cinq semaines de compétition. Voilà une belle victoire pour le président, Luc Lacoste et son comité directeur. Or à deux ans de la compétition, France 2025 est en ce moment (très) compromis. L’information vient d’un journal d’outre-Manche et de son journaliste, John Davidson.

Réunion prévue prochainement

Le confrère d’outre-Manche révèle que le comité d’organisation est dans la difficulté pour trouver des villes hôtes concernant plus particulièrement les épreuves du XIII Fauteuil et des U19. De plus, l’État français pour des raisons économiques, est contraint à revoir le budget promis au comité d’organisation. Rappelons également qu’avant le mondial 2025, deux grands évènements sportifs sont organisés en France, la Coupe du Monde de Rugby à XV 2023 et les jeux olympiques de Paris 2024 lesquels ont dépassé le plafond du budget.

Au sein du comité d’organisation, on ne cautionne pas les écrits de John Davidson. On se veut rassurant. Prochainement, une réunion est prévue avec le comité d’organisation, la Fédération internationale et le ministère des sports. Dans les jours qui vont suivre, on verra certainement plus clair ?