Avec la finale de Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle, Stuart Lancaster s'apprête à disputer son dernier match. L'entraîneur principal vit en effet ses dernières heures avec la province du Leinster. En conférence de presse ce lundi, le demi de mêlée Jamison Gibson-Park a parlé de son héritage.

Le Leinster a échoué en demi-finale d'United Rugby Championship contre le Munster (15-16). Ce samedi (17h45), la province de Dublin dispute donc son dernier match de la saison. Et s'il est de coutume de faire dans la continuité, le club quatre fois champion d'Europe va en fait connaître un départ important avec celui de Stuart Lancaster pour le Racing 92. L'entraîneur principal met un terme à une histoire de près de sept ans avec le Leinster. Et pour Jamison Gibson-Park, élément majeur du club, il laisse un héritage important : "Ça a été quelqu'un de crucial dans ma carrière, dit celui qui est aussi arrivé en 2016. Et je ne suis pas le seul : pour beaucoup de gars ici au Leinster il a été primordial. A titre personnel, il m'a permis de changer ma vision des choses, sur le rugby lui-même. Il a eu un impact énorme."

C'est lui qui a instauré la politique de la rotation

Forcément, après avoir passé sept années à se côtoyer de façon quotidienne, l'aspect affectif ressort : "Même en tant que personne, il laissera une trace." Mais surtout, le passage de Stuart Lancaster aura coïncidé avec la domination du Leinster sur la scène européenne avec quatre titres de Pro 14, une Coupe d'Europe (2018) plus deux finales (2019, 2022). "Quand on voit ce qu'il a fait depuis le début de son mandat, quand on voit la continuité du travail effectué collectivement depuis qu'il est avec nous, on voit toute son importance." Et dans le détail, qu'est-ce qui a changé ? Le natif de Nouvelle-Zélande répond : "La mentalité en fait. Ce n'est pas seulement lui, mais aussi les coachs avec lui qu'on a eus année après année. Mais le rythme employé, les espaces que l'on essaie d'exploiter."

Par ailleurs, celui qui a été champion de Super Rugby avec les Hurricanes (31 ans) attribue à l'ancien sélectionneur de l'Angleterre le parti pris de la rotation. C'est ainsi que l'on a pu voir des équipes très remaniées en URC, même en phase finale. "Ça a été très important pour jouer sur tous les tableaux. C'est difficile de créer une bonne cohésion de groupe quand on a un si gros effectif, expose Gibson-Park, remplaçant en quarts d'URC contre les Sharks et pas sur la feuille en demie, malgré ses 25 sélections avec l'Irlande. Mais il a vraiment apporté tous les ingrédients pour aligner l'équipe la plus performante chaque week-end."