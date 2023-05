Vainqueurs de leur deuxième championnat d’Europe consécutif, les Français n’en finissent plus de progresser et peuvent maintenant se targuer d’être l’une des meilleures nations mondiales. Les prochaines échéances doivent le confirmer.

L’équipe de France est à l’heure. Dans la visée des JO 2024, le championnat d’Europe disputé la semaine dernière au pays de Galles était une pierre de plus à poser sur l’édifice bleu. Et comme l’an dernier, les Tricolores ont relevé à merveille le défi en s’imposant brillamment au terme d’un tournoi maîtrisé. D’ailleurs, la sérénité de cette jeune équipe est à souligner particulièrement puisqu’elle témoigne de la progression, voire même du changement de dimension de ceux dont le palmarès ne fait que commencer à fleurir. Avides de concourir sur le même plan que les grosses nations de la discipline, comme la Grande-Bretagne, le Danemark, l’Australie, les États-Unis ou encore le Japon, les Français ont d’abord longtemps buté sur une des marches du succès, avant de la gravir somptueusement l’an dernier.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Encore un grand bravo à nos Bleus qui ont remporté le championnat d'Europe de rugby fauteuil hier. Une finale gagnée face à "l'ennemi" anglais !\ud83d\ude09 Félicitations messieurs \ud83d\udc4f @toushandisport @FFHandisport pic.twitter.com/4fsaoqRlKf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 8, 2023

Trop nombreuses ont été les fois dans le passé où les Français n’avaient pas les armes pour lutter. Regarder en arrière leur permet de voir le chemin parcouru mais force aussi l’humilité. « Quand nous jouions contre l’Allemagne avant, nous disions : "Oh ! non, encore eux », se souvient Michel Terrefond, le directeur sportif du rugby-fauteuil tricolore. Nous avons réussi à dépasser tout cela pour arriver là où nous en sommes, à savoir une des trois meilleures équipes européennes… voire la meilleure (rires)." Pour Bob Vanacker, l’entraîneur de l’équipe, tout s’est débloqué lors des jeux Paralympiques de 2021 : "À Tokyo, même si nous n’avons fini que sixièmes, c’était la première fois que la France montrait qu’elle pouvait rivaliser avec le top mondial. Nous avons progressé sur un point en particulier : nous ne faisons plus que simplement jouer les grands matchs, nous les gagnons."

Un avant-goût des Jeux en août

Les actes suivirent donc rapidement les mots avec le premier titre de champion d’Europe, qui fut forcément spécial. "C’était historique car il s’agissait de notre premier trophée de référence remporté. Il faut dire aussi que n’avions pas disputé beaucoup de compétitions de références avant celle-là", témoigne Michel Terrefond. Mais même après ce succès marquant, les Tricolores n’ont eu de cesse de travailler leur jeu, avant d’en atteindre la plénitude ces dernières semaines. Grâce notamment à une nouvelle tactique au niveau des compositions d’équipe (line up en terme technique) et un groupe inchangé depuis plus d’un an. Les coéquipiers de Jonathan Hivernat ont ainsi su construire une sorte d’hégémonie européenne. "Nous avons joué avec cette nouvelle tactique qui fait que nous sommes meilleurs qu’avant. Nous avons les armes pour battre le top mondial, lâche un Vanacker ambitieux. L’objectif maintenant, c’est de gagner une médaille aux Jeux. Nous allons même viser la médaille d’or."

Les Bleus auront en août un avant-goût de ces fameux Paralympiques avec un tournoi sous forme de tests opérationnels, afin d’essayer le parquet qui sera utilisé dans un an. La finale de cette compétition se jouera, elle, à Coubertin avec du public. Après l’Europe, qui ne compte comme véritable équipe sérieuse que la Grande-Bretagne et le Danemark, la France doit désormais viser le toit du monde.

« Société Générale est partenaire du Rugby depuis 1987 et de la Fédération Française Handisport depuis 2003. Également partenaire du Rugby Fauteuil, nous souhaitons profiter de cette année de Coupe du Monde de Rugby 2023 pour mettre en lumière cette discipline encore méconnue. », Katia Lazarew, Responsable sponsoring sportif chez Société Générale

Le parcours des Bleus lors du championnat d'Europe :

Phase de groupe :

France - Pays-Bas : 52-43

France - Tchéquie : 68-24

France - Allemagne : 63-39

Demi-finale :

France - Danemark : 60-49

Finale :

France - Grande-Bretagne : 55-49