Il aura réussi sa mission. Vincent Etcheto, manager du SAXV, ne sera plus à Angoulême la saison prochaine, mais peut se réjouir de laisser le club en deuxième division. À 54 ans, l'ancien entraîneur de Bayonne souhaite rebondir dans un nouveau club.

Vincent Etcheto fait le bilan. Dans une interview accordée à Midi Olympique, l'homme fort du SAXV, qui ne sera plus le manager de Soyaux la saison prochaine, est revenu sur le maintien à la dernière journée de son équipe, acquis grâce à un dernier match homérique sur la pelouse du leader Oyonnax.

"Pendant toute la semaine, j’avais dit aux joueurs qu’il ne fallait pas compter sur Provence Rugby, et c’est bien normal. Les Provençaux n’avaient plus rien à jouer, on n’attendait rien d’eux et ils n’avaient rien à nous donner surtout, s'est exprimé l'entraîneur dans les colonnes de Midi Olympique. Et d’un autre côté, pour avoir connu cette situation avec Bayonne, je savais aussi que les Oyonnaxiens n’allaient pas vouloir se faire mal avant la demi-finale. Ils voulaient simplement réciter leur rugby et continuer à se balader à la maison. Notre objectif était d’être dans le match à l’heure de jeu, afin de marquer des essais en fin de partie, comme nous avons souvent su le faire durant la saison. La réussite était tout de même avec nous, mais il en faut toujours un peu."

"Je ne suis pas forcément inquiet pour mon avenir"

Grâce à un bonus défensif acquis dans les dernières minutes de la rencontre, Angoulême validait sa place en Pro D2 la saison prochaine. Au coup de sifflet final, la joie était à la hauteur de la performance des Charentais. Vincent Etcheto revient sur le bonheur dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. "Parfois, il n’y a pas besoin de mots. Il y a eu énormément d’embrassades après le coup de sifflet final. On s’est simplement rendu compte qu’on l’avait fait, tous ensemble. Avec Matthieu Ugalde, nous avions les larmes aux yeux puisque c’était notre dernier match à chacun au sein du SAXV. On ne pouvait pas finir tristement notre aventure en violet. Un peu plus tard dans la soirée, il y a eu quelques "cul sec" dans le bus. On n’a pas beaucoup parlé mais on a énormément chanté. C’était une vraie troisième mi-temps à l’ancienne."

Le technicien, amoureux du beau jeu, s'est aussi confié sur son avenir. Malgré le regret de ne pas continuer avec Angoulême la saison prochaine, Vincent Etcheto se projette déjà sur l'avenir avec appétit. "Désormais, je ne ferme plus de porte. J’ai besoin de travailler, déjà. Je n’ai que 54 ans et l’âge du départ à la retraite a été repoussé... (il sourit) (...) "Mes deux agents savent depuis plusieurs mois que je veux changer d’air et je leur avais demandé de me mettre sur le marché. Me viennent aux oreilles des noms d’entraîneurs qui veulent travailler avec moi, d’autres qui ne veulent pas mais pour l’instant il n’y a rien de concret. Je ne suis pas forcément inquiet pour mon avenir dans le rugby. Et puis au pire, j’ai cotisé donc je serai chômeur."

